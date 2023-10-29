逗留時限生效 無證客睡街頭

在曼哈頓中城的羅斯福酒店門口等待床位的無證客。(記者張心╱攝影)

紐約市府為無證客 設定的30天及60天庇護 所逗留時限近日生效，大批等不到床位的單身成年無證移民開始睡在庇護所外的等候區，超過200名無證客更是在高速路橋下自行組建了「帳篷城」；市長亞當斯(Eric Adams)對此表示，庇護系統已不堪重負，沒位置就是沒位置了，睡在街上只是時間問題。

市府16日推出庇護所時限新規，要求有兒童的無證移民家庭 須每隔60天重新提交入住申請；搭配此前頒布的，單身無證客須每隔30天重新申請入住庇護所，徹底改變了選擇留在紐約市的6萬5000名無證移民的生活計畫。

位於曼哈頓中城的羅斯福酒店(Roosevelt Hotel)門口，至少有50名單身男性無證客因為拿不到床位，連續在等待區域的椅子上、地板上睡了多日。來自宏都拉斯(Honduras)的26歲無證客范納斯(Vinicius Funes)表示，由於庇護所續簽新政，他只能重新尋找床位，但全市的庇護所都顯示「滿員」，他能得到的只有市府發放的藍色毯子。

布碌崙(布魯克林)皇后區高速路(Brooklyn-Queens Expressway，簡稱BQE)之下、途徑布碌崙克林頓丘(Clinton Hill)公園大道(Park Ave.)與霍爾街(Hall St.)區域，有超過200名無證客搭建了一座臨時的小型帳篷城，甚至晚間還搭起了夜市，提供剪髮服務、食物銷售等，令周圍居民非常不滿。

「到處都是尿騷味、垃圾、香菸的氣味，真的很令人悲哀。」一位不願意透露姓名的居民表示，市府應該考慮周圍納稅人的感受，而不是把無證客擺在首位，納稅的市民成了二等公民。目前，市警局和市清潔局已經開始著手清理帳篷城，可這邊剛拆，無證客又會在相鄰的街道重新搭建。

根據市府統計的最新數據，上周有約2500名新無證客來到紐約市，庇護所的人數每月都在增加，為他們提供住房每日就要花費超過1000萬元。「讓我再說得更清楚點，當你發現你沒床位了，那你就是沒床位了。」市長亞當斯表示，無證客睡在街上難以避免、只是時間問題。