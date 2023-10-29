我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人逃亡＋坐牢16年 60多歲開餐廳獲必比登

「傾一城之花，只為送一人」 李克強故居湧入哀悼民眾

逗留時限生效 無證客睡街頭

記者張心╱紐約報導
在曼哈頓中城的羅斯福酒店門口等待床位的無證客。(記者張心╱攝影)
在曼哈頓中城的羅斯福酒店門口等待床位的無證客。(記者張心╱攝影)

紐約市府為無證客設定的30天及60天庇護所逗留時限近日生效，大批等不到床位的單身成年無證移民開始睡在庇護所外的等候區，超過200名無證客更是在高速路橋下自行組建了「帳篷城」；市長亞當斯(Eric Adams)對此表示，庇護系統已不堪重負，沒位置就是沒位置了，睡在街上只是時間問題。

市府16日推出庇護所時限新規，要求有兒童的無證移民家庭須每隔60天重新提交入住申請；搭配此前頒布的，單身無證客須每隔30天重新申請入住庇護所，徹底改變了選擇留在紐約市的6萬5000名無證移民的生活計畫。

位於曼哈頓中城的羅斯福酒店(Roosevelt Hotel)門口，至少有50名單身男性無證客因為拿不到床位，連續在等待區域的椅子上、地板上睡了多日。來自宏都拉斯(Honduras)的26歲無證客范納斯(Vinicius Funes)表示，由於庇護所續簽新政，他只能重新尋找床位，但全市的庇護所都顯示「滿員」，他能得到的只有市府發放的藍色毯子。

布碌崙(布魯克林)皇后區高速路(Brooklyn-Queens Expressway，簡稱BQE)之下、途徑布碌崙克林頓丘(Clinton Hill)公園大道(Park Ave.)與霍爾街(Hall St.)區域，有超過200名無證客搭建了一座臨時的小型帳篷城，甚至晚間還搭起了夜市，提供剪髮服務、食物銷售等，令周圍居民非常不滿。

「到處都是尿騷味、垃圾、香菸的氣味，真的很令人悲哀。」一位不願意透露姓名的居民表示，市府應該考慮周圍納稅人的感受，而不是把無證客擺在首位，納稅的市民成了二等公民。目前，市警局和市清潔局已經開始著手清理帳篷城，可這邊剛拆，無證客又會在相鄰的街道重新搭建。

根據市府統計的最新數據，上周有約2500名新無證客來到紐約市，庇護所的人數每月都在增加，為他們提供住房每日就要花費超過1000萬元。「讓我再說得更清楚點，當你發現你沒床位了，那你就是沒床位了。」市長亞當斯表示，無證客睡在街上難以避免、只是時間問題。

無證客 庇護 移民家庭

上一則

周末降雨「魔咒」連8周 今起降溫

下一則

日落公園青木墓園 迎亡靈節辦特色活動

延伸閱讀

世報專訪紐約市長亞當斯：有信心繼續獲華社支持

世報專訪紐約市長亞當斯：有信心繼續獲華社支持
紐約普選提前投票開跑 華人選區看點多

紐約普選提前投票開跑 華人選區看點多
慶萬聖節行人暢遊 含華埠街區

慶萬聖節行人暢遊 含華埠街區
紐約客談／拋開左右走中道的亞當斯

紐約客談／拋開左右走中道的亞當斯

熱門新聞

馬女士與騙子的對話。(馬女士提供)

維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了

2023-10-22 12:15
波羅園一家中餐館日前被搶劫。(激增顏潔恩/攝影)

紐約中餐館還沒營業就被搶 華人老闆遭拳毆

2023-10-26 12:07
在奧克拉荷馬市開妓院的江峰涉嫌人口販運，24日在紐約市被逮捕。(奧克拉荷馬緝毒局提供)

紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕

2023-10-26 17:43
普立茲獎得主阮越清。(美聯社資料照)

亞裔普立茲獎得主挺巴勒斯坦 稱活動遭紐約猶太組織取消

2023-10-22 13:26
皇后區為全國最火租房地段，圖為新型公寓林立的皇后區長島市。(本報檔案照)

報告：紐約皇后區為全國最火租房地段

2023-10-28 09:40
紐約市府已通知數千位無證客的60天庇護所居住期限已到，但其中一半已重新申請入住。(美聯社)

紐約市無證客限住庇護所60天…半數再度申請入住

2023-10-22 12:31

超人氣

更多 >
「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲
湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字

湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字
真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…

真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…
中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現

中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現
婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言

婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言