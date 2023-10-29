周末降雨「魔咒」連8周 今起降溫

紐約市似乎進入「周末下雨魔咒」，連續的周末降雨使多項戶外活動延期或取消，包括備受歡迎的皇后區夜市。(取自皇后區夜市X)

根據國家氣象局(National Weather Service)預報，陽光明媚的28日(周六)過後，紐約市 在29日(周日)和30日(周一)將迎來大規模降雨，到30日晚間逐漸減少。兩天的降雨量預計在半吋左右，不存在洪水災害風險，只是會破壞部分市民的外出計畫。

伴隨陰雨一同而來的還有大幅度降溫。全市在28日這樣的深秋，一反常態迎來了高達華氏80度的溫暖，令不少市民「抓住秋天的尾巴」外出郊遊。

但國家氣象局表示，氣溫將下降到華氏50多度左右，並持續到萬聖節 31日當日，氣象專家斯慕尼克(Brian Ciemnecki)表示，「我們建議想要在萬聖節上街遊行的家庭，最好早點行動，因為31日晚上8時後，紐約市可能又會下雨。」

紐約市似乎進入「周末下雨魔咒」，連續八個周末的降雨，使多項戶外活動延期或取消，包括備受歡迎的皇后區 夜市。

「又下雨了？紐約市為什麼連續每個周末都下雨？」皇后區夜市在官方X(前身為推特)上寫道，「在連續取消了四場活動後，我們幾乎忘記了如何布置夜市攤⋯⋯我們還失去了難以在雨天出攤的小商家。」

連續數周的降雨中，尤其以9月29日的歷史性降雨為峰值，當日超過8吋的大雨，導致全市多個地區發生洪澇災害。除此之外，其餘幾周的周末雨量，均保持在1吋至3吋之間。

國家氣象局氣象學家安格(Jay Engle)表示，不得不說，今年秋季的降雨量非常反常，在過去的三個月裡，紐約市的降雨量明顯超過了正常水平。