亞裔之友大聯盟，為金兌錫造勢。(記者劉梓祁╱攝影)

為支持州眾議員金兌錫(Ron Kim)在來年選舉中競選連任，「亞裔 之友大聯盟」27日在法拉盛 舉辦造勢活動，強調了金兌錫在推動社會公益、反歧視、和改善社區福祉方面的努力和貢獻。

亞裔之友大聯盟主席李天驥發言指，華人 作為最勤奮的少數族裔之一，十分重視教育、事業等領域，但參與政治活動熱情較低，導致被有心之人利用和煽動，把新冠病毒描述成「中國病毒」和「功夫病毒」，使亞裔受到無端攻擊與仇恨。

他說，若要更好改變現狀，金兌錫便是最好人選，其所做努力有目共睹，多次當選州議會老齡委員會主席，也是州議會委員會中為數不多的亞裔主席。

與高級顧問楊愛倫(Ellen Young)一同出席的金兌錫表示，自己作為自幼便在法拉盛生活和迎娶華人妻子的候選人，始終與華人社區「共同經歷風雨」，因此希望能夠繼續投入力量，令社區更加和諧。

他說，除了提升治安外，還將努力讓亞裔社區有尊嚴地生活、和社會平等對話，並匯集政治力量為華人謀取福利，並為兒童、長者、商家和公益組織爭取來自聯邦、州府和市府的資源。

同時到場的還有紐約溫州同鄉會會長張勝耀和紐約和統會會長焦聖安等人。