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慶萬聖節行人暢遊 含華埠街區

記者邢易霖 / 紐約報導
為慶祝萬聖節，華埠即將迎來精彩馬戲團表演31日(周二)5時至8時。(記者邢易霖 / 攝影)
為慶祝萬聖節，華埠即將迎來精彩馬戲團表演31日(周二)5時至8時。(記者邢易霖 / 攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)和市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)宣布，作為第二屆萬聖節活動 「不給糖就讓過」(Trick-or-Streets)計畫的一部分，將在全市五個區設立107處開放街道，歡慶活動，並在所有地點提供贈品，為年輕人拓展安全的公共空間。市交通局及其合作夥伴，屆時也將舉辦萬聖節主題的活動和表演。

亞當斯表示，每一個紐約年輕人都應該擁有一個「詭異有趣」和安全的萬聖節體驗，很自豪能通過「不給糖就不讓過」計畫來實現這一點，「我們需要比以往任何時候都更好地利用紐約市的空間，確保全市所有居民都能在今年萬聖節期間安全地享受我們的公共空間。」

根據市府官網新增加的活動地點，曼哈頓華埠包厘街(Bowery)以及勿街(Mott St.)之間的披露街(Pell St.)路段，屆時將成為行人開放街道，並將於31日(周二)下午3時30分至7時30分，舉辦萬聖節的慶祝活動。

華埠商改區行政總監陳作舟表示，配合市府計畫，華埠將舉辦「血腥三角」的萬聖節活動，其中包括馬戲團表演、各種遊戲、現場DJ表演，以及還將派發各式各樣的魔術氣球等精彩活動。

此外，社區還將向華埠55家商戶提供糖果和購物袋，以吸引更多的民眾和孩童前來參與活動。同時，還有專業攝影師將為遊客拍照，留下美好回憶，並贈送面具和具有華埠文化標誌的紀念品。

陳作舟強調，此次市府舉辦「不給糖就不讓過」活動也會帶動華埠社區經濟發展，促進華埠成為一個更具競爭力的地區，讓眾多商戶脫穎而出。

華埠「血腥三角」活動將於31日(周二)3時至8時在披露街和宰也街舉辦，「不給糖就不讓過」活動還將在11月份慶祝墨西哥亡靈節。互動地圖和開放街道的完整列表，可在官網瀏覽：https://www.nyc.gov/html/dot/html/home/home.shtml

市府第二屆「不給糖就不讓過」主要活動和合作夥伴活動地圖。(市交通局提供)
市府第二屆「不給糖就不讓過」主要活動和合作夥伴活動地圖。(市交通局提供)
華埠「血腥三角」活動將於31日(周二)3時至8時在披露街和宰也街舉辦，屆時會帶來...
華埠「血腥三角」活動將於31日(周二)3時至8時在披露街和宰也街舉辦，屆時會帶來精彩節目。(記者邢易霖 / 攝影)

華埠 萬聖節 亞當斯

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