報告：皇后區為全國最火租房地段

皇后區為全國最火租房地段，圖為新型公寓林立的皇后區長島市。(本報檔案照)

一份最新地產報告顯示，紐約市皇后區 為全國最火租房地段，在10月的線上公寓搜索次數居全國之首。紐約上州 的水牛城(Buffalo)攀升速度則最快，升至全國第九名，共攀升了70位次。

房地產公司RentCafe發布的10月租賃報告顯示，皇后區在今年10月吸引了全國最多的尋找公寓的租戶，成為全國租戶最想居住的地段，比9月排名還上升兩位。

全國最受歡迎的第二至四名則均為中西部的城市，分別是堪薩斯州的奧弗蘭帕克(Overland Park)、密蘇里州的堪薩斯城、以及明州的明尼亞波利斯。

報告還顯示，由於皇后區租房需求激增，導致公寓可用房比率比去年同期下降72%，這一下降幅度也位列全國最大。此外，皇后區房源的瀏覽率激增近三倍，增長率達195%，而與去年同期相比，租戶線上收藏相關房源的收藏率也增長了127%，使用個性化搜索的頻次也增加了19%。

此外，布朗士也在10月成為最受歡迎的租賃地段之一，排名全國第六並與9月持平，作為紐約市五大區中最經濟與實惠的地區，它在過去的旺季中一直位列全國租賃前十名，在RentCafe的網站上也產生了大量的流量。

值得注意的是，紐約上州的水牛城本月也進入排行榜前十名，水牛城在夏季一直排列全國租賃市場受歡迎的前30名，不過9月它並未進入排名，而在10月卻攀升了70個名次，位列全國第九。

報告指出，水牛城是繼紐約市後、紐約州的的第二大人口城市，在希望搬離雪城(Syracuse)、紐約市、費城等地的租戶當中非常地受歡迎。與去年10月相比，水牛城房源的瀏覽率和出租公寓的線上收藏數量幾乎增加了三倍。