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華康會萬聖節活動 籲華人積極投票

記者顏潔恩╱紐約報導
華康會27日在班森賀公園舉行萬聖節活動。(記者顏潔恩╱攝影)
華康會27日在班森賀公園舉行萬聖節活動。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)華人健康協會27日攜手州眾議員寇頓(William Colton)、班森賀華人社區服務中心、海灣公園大道華人商家等機構，在塞露斯公園(Seth Low Playground)舉行「萬聖節派對、健康家庭日」；當地各族裔家庭、附近學校的學生共數百人參與活動，獲贈不少免費的精美禮品，滿載而歸。

主辦方當日帶來兒童喜愛的文化表演、面部彩繪、親子遊戲等娛樂項目，也邀請眾多市府和商家擺攤，提供醫療保險、糧食券、手機和福利申請的資訊；主辦方和機構也派出新鮮蔬果、防疫用品、和應景的小南瓜等，尤其受到長者的青睞，在活動還未開始前便大排長龍。

華康會會長陳麗娜表示，201初中華生遭霸凌事件引發無數華裔家長的關注，為了讓孩子學習日後遇到霸凌時可採取的措施，她邀請精通蔡李佛拳的武術專家，給孩子們演繹幾套可以自衛的招式，同時也能夠強身健體。

她也強調，今(28日)就是選舉提前投票日(Early Voting)的首投日，鼓勵華人選民一定要積極投票，投選出能夠為華社發聲的候選人，「華人要改善在美國的處境，一定要從參與本地的政治活動做起。」

華人 投票 霸凌

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