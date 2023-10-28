華裔女導演虞琳敏 推出新片「常識女王」

該片由華裔女導演虞琳敏(Jessica Yu)執導，林家珍(Nora Lum)和吳珊卓(Sandra Oh)主演。(官方提供)

由華裔 女導演虞琳敏(Jessica Yu)執導、林家珍(Nora Lum)和吳珊卓(Sandra Oh)主演的喜劇片「常識女王」(Quiz Lady)，將於11月3日在美國Hulu、拉丁美洲Star、所有地區Disney等流媒體平台放映。影片講述一個癡迷遊戲節目的女人和她關係疏遠的妹妹一起幫助母親償還賭債的故事。該片由20世紀製片廠(20th Century Studios)出品製作。

虞琳敏曾獲奧斯卡最佳紀錄片獎和電視艾美獎 ，其作品涉及多種類型。她曾憑藉迷你劇「佛西和薇登」(Fosse Verdon)獲得艾美獎和美國導演工會獎提名。同時她也是第一位執導網絡電視劇試播的亞裔女性。此次，她導演創作的新片「常識女王」的靈感來源於她從小在華埠長大的經歷以及與兄弟姐妹之間的關系，她深刻體驗到家庭紐帶的力量是偉大的，並懷念與親人共同度過的難忘時光。

虞琳敏表示，在開拍前的一年時間裡，他們一直在做前期準備工作，其中很多劇本情節都是與編劇安吉洛(Jen D'Angelo)還有主演們一起完成，並反覆對劇本進行討論和排練。其次，還與所有不同的部門合作，打造影片的外觀和服裝等。緊接著就是拍攝，由於劇組在洛杉磯和新奧爾良分別拍攝了一段時間，這是由兩部分組成的攝製組，歷時拍攝37天。

關於亞裔電影 製作人如何在美國立足，她對此表示，每個人必須有很強的自我激勵能力，並學會創造機會，當機會來臨的時候應當抓緊，只要努力做好工作之後就會得到下一個機會。她說，「我剛出道時，電影導演中的亞裔女性並不多，女性導演非常少。但我一直堅持努力完善自己。當你看到其他亞裔取得成功時，你可以想像未來也會有機會站在那裡，以此激勵自己，終有一天別人能看見你的成果。」