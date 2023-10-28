黃思茵個展 畫筆記錄華裔拾荒者

黃思茵的作品聚焦於三名撿拾瓶罐的華埠老人的生活與故事，除油畫外，還將展出她與電影製片人曾穎馳合作的兩個裝置作品。圖為黃思茵和曾穎馳與裝置合影。(記者許君達╱攝影)

華埠 藝術家黃思茵的個人畫展「三個罐子拾荒者：紐約華裔長者的生活」將於即日起至11月17日在曼哈頓 的456畫廊舉辦。黃思茵帶來的十餘幅作品，記錄和呈現了住在華埠的三名拾荒老人的生活狀態，每幅畫作背後都藏著一個故事，這些故事串連起來，構成了一代華人 新移民的共同記憶。

黃思茵本職為勞工法律師，業餘從事油畫創作。她2014年在華埠的街道上遇到了此次展出作品中的其中一個人物彩姨，此後便與她保持溝通，並逐漸了解了她的故事。此後，她又相繼與另外兩位人物阿嬋和和平建立起了聯繫。黃思茵的油畫作品乍看上去如紀實攝影一樣真實，但實際上，寫實與想像各自有之。比如，在反映人物早年在中國生活的經歷時，她便結合著主角的講述、充分發揮了自己對於中國改革開放前鄉村樣貌的想像。

黃思茵介紹，她曾於2018年在一間小咖啡館舉辦過相同主題的展覽，而此後也一直沒有放棄跟蹤紀錄這些華人拾荒者的生活。本次辦展，希望能在上次的基礎上更加深入地呈現這三位人物的生活狀況與他們的故事。

據黃思茵透露，三名畫中人現在都以撿拾可回收飲料瓶罐為業，但其實並非老無所依的赤貧人群，但他們有一個共同點，是「驕傲」。黃思茵說，雖然「拾荒」被很多人認為是卑微的職業，但她的主角們並不這樣認為，「他們以自己的老年生活靠自己的雙手、無需依賴他人而自豪。」他們不僅不做兒女的負擔，待人也很慷慨，在生活中，他們都是既體面又聰明的人。

三名畫中人在退休前，都曾從事過收入低微且辛苦的工作。阿嬋早年在中國曾是執業護士，來美後從事家庭護理員；和平曾在餐館洗碗，也會從事些修理工作；現已年過九旬的彩姨則曾在華埠的車衣廠工作。

車衣廠堪稱20世紀晚期華埠新移民生存狀況的普遍寫照，很多當年來到美國的華人以及他們的子女都曾有過與車衣廠有關的共同經歷和記憶，其中包括彩姨以及黃思茵的父母。黃思茵生於廣東中山，年少時隨父母來到紐約，一直住在與華埠相鄰的曼哈頓下東城(Lower East Side)。她說，她的母親堅決不讓她再從事這樣的苦工，因而努力打工賺錢供她讀書，使她能擁有現在的穩定事業、還有條件追求自己的興趣。黃思茵表示，這些打拼的歷史，是美國華裔、乃至整個美國歷史的組成部分，而更廣泛地講述這些個人的歷史，也有助於增強華人群體作為一個社區的凝聚力。