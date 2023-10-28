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五分局警民會 曼哈頓地檢將打擊賣假貨

記者劉梓祁／紐約報導
五分局召開警民會，報告最新治安情況。(記者劉梓祁／攝影)
五分局召開警民會，報告最新治安情況。(記者劉梓祁／攝影)

轄管曼哈頓華埠等地的市警五分局，日前在紐約中華公所召開警民會，向居民報告最新周邊治安情況；局方代表指，近來治安狀況總體向好，但盜竊案件仍發生不少，使許多商家受害；另外，針對飽受詬病的假貨商販，地檢表示已準備介入打擊。

由於五分局局長陳韜因公事無法出席，此次警民會議由副局長拉塞爾(Kevin Russell)代表主持。他依市警(NYPD)統計數據表示，截至本月22日的過去近一月內，轄區內整體錄得罪案較往年同期呈下降趨勢，謀殺、強暴、搶劫、重罪襲擊、汽車盜竊等重罪案數量，均維持不變或下降，可視作針對治安盲點的打擊初見成效。

不過，本年至今的重竊案(Grand Larceny)和入室盜竊案(Burglary)數量較往年同期均有所上漲，增幅分別為12.2%和2.2%。拉塞爾指，遭遇盜竊的多數為沿街商戶，且犯案者均為累犯，往往寥寥幾人便可製造數十起案件，形式包括打破門店玻璃後入內犯案等。

另外，針對本月17日午間發生在華埠與小義大利社區相交地段的槍擊事件，拉塞爾表示，該案仍在調查中，但目前已確認為青少年所為，或為兩方敵對勢力交火，其中兩人居住在曼哈頓100街以北區域，所幸並未造成人員受傷。

會議中亦有居民反映堅尼路存在許久的仿冒品商販問題，指其阻礙道路、危害治安，雖市警曾在上月突擊檢查，但依舊屢禁不止。到場的曼哈頓地區檢察官辦公室代表則回應，當局已計畫介入，打擊亂象，例如將追究假冒偽劣產品製造商的責任，但目前仍在證據收集階段。

五分局亦向警員蘇利爾(Adrien Soulier)和約翰遜(Carl Johnson)頒發表揚狀，以表彰兩人在捉拿盜竊嫌犯時辨識仔細、英勇追兇。

曼哈頓 華埠 義大利

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