黃敏儀訪世報：致力提高法拉盛生活品質

黃敏儀(左)26日拜訪世界日報，與社長張宗智(右)與談。(記者高雲兒╱攝影)

競選連任的紐約市 議會第20選區市議員黃敏儀26日訪問世界日報，她表示將會致力於打造一個高生活品質的法拉盛 ，讓更多民眾定居於此，並將繼續解決無證攤販問題。

作為法拉盛居民最熟悉的市議員，黃敏儀在過去兩年已推動通過12項提案，最新一項便是紐約市議會19日通過的研究創建法拉盛公車總站法案，在方便乘客上下車的同時，讓司機得到休息，也不妨礙沿線街道和人行道，目前還在選址中。除了多項立法， 黃敏儀也積極爭取各項資金，過去兩年共爭取到3000萬元，其中多為資助非營利組織。

法拉盛目前面臨的諸多問題中，無證攤販在近來愈演愈烈，黃敏儀表示最近多次和市清潔局以及紐約市警談過該問題，並將在下周就該問題和警方再次開會，「下一次的沒收和掃蕩馬上就要開始了」；最近的暴雨也讓法拉盛凱辛納公園的居民擔心洪水 問題，黃敏儀表示正在推動改善該地區基礎設施的提案，她也在最近和皇后區長理查茲以及州參議員劉醇逸聯合發起一項洪水調查。

她說在為法拉盛服務的過程中，尤其注意破除語言障礙，和選民流暢溝通，因此她的辦公室裡有說粵語、國語、韓語和西班牙語等的職員，「大家有什麼問題，都可以來我的辦公室溝通」。最後黃敏儀說，她最終希望建立一個高生活品質的法拉盛，「我在這長大，在這生活，所以我還是希望人們能留在法拉盛，讓他們覺得他們可以養家糊口，可以在這生活和老去」。