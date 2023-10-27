我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國批拉法關卡檢查過嚴 限制援助進入加薩

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

黃敏儀訪世報：致力提高法拉盛生活品質

記者高雲兒╱紐約報導
黃敏儀(左)26日拜訪世界日報，與社長張宗智(右)與談。(記者高雲兒╱攝影)
黃敏儀(左)26日拜訪世界日報，與社長張宗智(右)與談。(記者高雲兒╱攝影)

競選連任的紐約市議會第20選區市議員黃敏儀26日訪問世界日報，她表示將會致力於打造一個高生活品質的法拉盛，讓更多民眾定居於此，並將繼續解決無證攤販問題。

作為法拉盛居民最熟悉的市議員，黃敏儀在過去兩年已推動通過12項提案，最新一項便是紐約市議會19日通過的研究創建法拉盛公車總站法案，在方便乘客上下車的同時，讓司機得到休息，也不妨礙沿線街道和人行道，目前還在選址中。除了多項立法， 黃敏儀也積極爭取各項資金，過去兩年共爭取到3000萬元，其中多為資助非營利組織。

法拉盛目前面臨的諸多問題中，無證攤販在近來愈演愈烈，黃敏儀表示最近多次和市清潔局以及紐約市警談過該問題，並將在下周就該問題和警方再次開會，「下一次的沒收和掃蕩馬上就要開始了」；最近的暴雨也讓法拉盛凱辛納公園的居民擔心洪水問題，黃敏儀表示正在推動改善該地區基礎設施的提案，她也在最近和皇后區長理查茲以及州參議員劉醇逸聯合發起一項洪水調查。

她說在為法拉盛服務的過程中，尤其注意破除語言障礙，和選民流暢溝通，因此她的辦公室裡有說粵語、國語、韓語和西班牙語等的職員，「大家有什麼問題，都可以來我的辦公室溝通」。最後黃敏儀說，她最終希望建立一個高生活品質的法拉盛，「我在這長大，在這生活，所以我還是希望人們能留在法拉盛，讓他們覺得他們可以養家糊口，可以在這生活和老去」。

在下月7日的普選中，黃敏儀將對壘共和黨候選人白育青以及代表共和黨新政黨「更好法拉盛黨線」的陳錦良。

黃敏儀(左)26日拜訪世界日報，與社長張宗智(右)交流。(記者高雲兒╱攝影)
黃敏儀(左)26日拜訪世界日報，與社長張宗智(右)交流。(記者高雲兒╱攝影)
黃敏儀(左)拜訪世界日報紐約社，與社長張宗智交流(右)。(記者高雲兒╱攝影)
黃敏儀(左)拜訪世界日報紐約社，與社長張宗智交流(右)。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛 紐約市 洪水

上一則

萬聖節遊行 10月31日嗨翻格林威治村

下一則

古銑賢畫作濃墨重彩 世界藝廊展出

延伸閱讀

紐約法拉盛3男開槍數次 附近有兒童中心 引居民擔憂

紐約法拉盛3男開槍數次 附近有兒童中心 引居民擔憂
紐約客談／亞裔應對小組 保障亞裔安全

紐約客談／亞裔應對小組 保障亞裔安全
法拉盛大聯盟 贈109分局美食

法拉盛大聯盟 贈109分局美食
黃敏儀法拉盛校園 辦選民註冊活動

黃敏儀法拉盛校園 辦選民註冊活動

熱門新聞

李康生左手臂遭二度燙傷。 圖／擷自IG

金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了

2023-10-20 11:15
馬女士與騙子的對話。(馬女士提供)

維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了

2023-10-22 12:15
警方所公布的肇事者照片。(市警提供)

單車撞死華裔校長 肇事者僅被開紅燈違規罰單

2023-10-21 02:30
波羅園一家中餐館日前被搶劫。(激增顏潔恩/攝影)

紐約中餐館還沒營業就被搶 華人老闆遭拳毆

2023-10-26 12:07
普立茲獎得主阮越清。(美聯社資料照)

亞裔普立茲獎得主挺巴勒斯坦 稱活動遭紐約猶太組織取消

2023-10-22 13:26
在奧克拉荷馬市開妓院的江峰涉嫌人口販運，24日在紐約市被逮捕。(奧克拉荷馬緝毒局提供)

紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕

2023-10-26 17:43

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人