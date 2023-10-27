古銑賢畫作濃墨重彩 世界藝廊展出

知名畫家古銑賢將於27日在紐約皇后區世界日報文化藝廊舉辦「大彩無垠」個展，展出50幅濃墨重彩的山水畫。(記者高雲兒╱攝影)

知名畫家古銑賢將於27日在紐約皇后區世界日報 文化藝廊舉辦「大彩無垠」個展，展出50幅濃墨重彩的山水畫；他表示，希望用自己「古今融合」的風格，為中國國畫開闢一條新方向，為世界藝壇增姿添彩。

生於廣東梅州的古銑賢，在台灣國防大學政戰學院藝術系畢業後曾從事藝文工作，來美後又在世界日報舊金山 社服務長達25年；古銑賢從小就喜歡筆墨文章，後師承當代山水大師傅狷夫、花鳥名家邵幼軒等老師，多年來在藝術上不斷精進，曾受邀至廣東美術館、深圳雅昌藝術館、硅谷亞洲藝術中心等地展覽並出版畫冊；目前他也是舊金山中華藝術學會名譽會長，舊金山市長布里德還將2022年11月6日命名為舊金山「古銑賢日」。

古銑賢表示，此次展覽和去年在舊金山舉辦的「大彩飛揚」個展一脈相承相承，色彩濃烈且層次多樣，「國畫過去只談筆墨和線條，不談色彩和光影」；曾學過西式畫法的他，將色彩和光影注入國畫中，呈現一種新形式，「不僅要以『古今融合』立足於東方，还要借鑑西方在藝術成就之長，使其『西為中用』」。

他表示，在當今及未來的藝術格局中，現代彩墨藝術大膽吸收了東西方其他藝術門類的精華，把一脈相承的傳統中國藝術思想與現當代藝術理念充分融合，這種融傳統和現代、東與西方、寫實與寫意、具象與抽象于一體，使現代彩墨藝術將以其理論的深入、創作的深化而逐漸成為國際藝術界的新亮點，可能是未來國畫的新變革方向。