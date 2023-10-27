現代汽車28、29日防盜裝置免費升級

市警局近日聯合現代汽車公司於28日和29日，舉辦免費反盜車軟件升級活動。(市長辦公室提供)

今年迄今，紐約市 汽車重竊案(Grand Larceny Auto)激增約20%，韓國現代(Hyundai)汽車成主要作案目標，市警局近日聯合現代汽車公司於28日(周六)和29日(周日)，連續舉辦兩場免費反盜車軟件升級活動，歡迎現代車主參加。

該活動將由28日和29日上午7時持續至晚上7時，在皇后區 GNYADA汽車教育培訓中心(GNYADA Center for Automotive Education and Training)舉行，地點為15-30 Petracca Place。

活動規定，凡是2013年至2022年間生產、具有轉鑰匙點火系統的現代汽車車主，都有機會獲得免費的反盜車軟件升級服務，由現代汽車技術員工現場執行。常規情況下，升級過程耗時約15分鐘，但不包括排隊等待的時間。不符合規定資格的車主，到現場也可獲得一個免費的方向盤鎖，但數量有限、先到先得。

根據市警局統計，截至今年9月，全市街頭汽車被盜數目達到1萬632輛，比去年同期的8953輛增加了1679輛；其中尤以韓國起亞和現代汽車失竊最多，共計有2000輛被盜，比去年同期的300輛增加了6倍以上。

市長亞當斯 (Eric Adams)表示，社交網絡上「病毒式傳播」的「盜車挑戰賽」是罪魁禍首，刺激青少年不斷模仿網紅去盜竊車輛，導致從2022年9月開始，紐約市盜車猖獗，超過51%的作案者不滿18歲，大約88%不滿25歲。