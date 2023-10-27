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市議會選舉 亞當斯首表態挺紀思庭

記者胡聲橋╱紐約報導
市長亞當斯宣布支持47區市議員候選人紀思庭。(紀思庭競選辦公室提供)
市長亞當斯宣布支持47區市議員候選人紀思庭。(紀思庭競選辦公室提供)

布碌崙(布魯克林)第47市議員選區的選情非常激烈，民主黨候選人紀思庭(Justin Brannan)和共和黨候選人李凱健(Ari Kagan)日前在NY 1進行了面對面的電視辯論，兩人唇槍舌劍，互不相讓，難分伯仲。市長亞當斯(Eric Adams)26日宣布支持紀思庭連任，這也是亞當斯在今年的地方選舉中首次表示支持一名候選人。

「我認識紀思庭已經有很長一段時間了，他一直是那種知道如何排除各種干擾因素來做成事情的人」。亞當斯在一份聲明說，紀思庭是市議會的重要領導者，他能始終把市區外圍辛勤工作的民眾的需求放在首位。

市長的支持表明了紐約市民主黨建制派對這場競選的高度重視。紀思庭和李凱健都是現任市議員，因為選區重畫，這兩名市議員選區的主要部分被合併成一個新的47選區，兩名現任市議員被迫在同一選區一較高下，因此兩人的競爭被廣泛認為是今年競選周期中競爭最激烈的一場。

兩人在一系列問題上都發生激烈爭吵，包括以色列哈馬斯衝突對社區的影響、布碌崙南部沿海地區的抗災、如何安置無證客等。

紀思庭將李凱健描繪成一個「極端」的共和黨人，指責他投票反對2024財政年度預算，與前共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)等右翼人士站在一起反對移民庇護所，並主張禁止墮胎。李凱健則抨擊紀思庭在2020年投票削減紐約市警察局10億元預算，在2024財年預算中主張並投票支持無證客危機資金，以及他對在以色列與哈馬斯沖突中的立場。

市議員普選提前投票將於28日(周六)開始，正式投票日是11月7日(周二)。

市長亞當斯宣布背書47區市議員候選人紀思庭。(紀思庭競選辦公室提供)
市長亞當斯宣布背書47區市議員候選人紀思庭。(紀思庭競選辦公室提供)

投票 亞當斯 預算

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