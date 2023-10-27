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張忠謀、蔡崇信紐約對話 憂心美中「脫鉤」

記者張心╱紐約報導
張忠謀指出，目前各國之間互相指責、開戰的行為令他夜不能寐。(記者張心╱攝影)
張忠謀指出，目前各國之間互相指責、開戰的行為令他夜不能寐。(記者張心╱攝影)

台積電創辦人張忠謀與阿里巴巴新任董事長蔡崇信26日做客紐約亞洲協會(Asia Society)，分享對國際局勢、企業發展、全球教育等多維度的觀察，坦言中美「脫鉤」的地緣政治對商業領域造成衝擊，希望全球能以尊重、溝通、理解的態度維護和平。

張忠謀表示，自己近期閱讀了哈佛大學肯尼迪學院關於美中當前關係的論文，其中詳細記述在過去的百年中，超級大國對抗新興大國的案例約有18個，每個都以戰爭收尾，這令他擔心當前的美中關係，「因為兩國關係實在是太冷了」；他直言，這令許多企業的發展已經慢下來，「我們不希望更嚴重的情況發生，如果世界在戰爭中，那每個人都逃不掉。」

蔡崇信認為，複雜的地緣政治下，生意人需要跳出此前「僅關心賺錢、兩耳不聞窗外事」的處事態度，轉而增加溝通、降低誤解機會、建立信任、避免衝突，「尤其是美中的企業更需要互相交流，即使是互相爭論也是好事，畢竟溝通是增進理解的關鍵，有助於建立互信的世界，這對於商業良性發展非常重要。」

蔡崇信作為早起投資阿里巴巴、繼而進入中國互聯網領域的管理者和投資人，坦言如今中國經濟放緩，投資者做決策前必須面對的問題是，「是否要和亞洲人來一場對賭？」，他認為，「亞洲仍然是一個充滿經濟活力的地方，中國依舊是製造業強國，尤其還有大批勤奮、受過良好教育的勞工、具備極佳的創業潛力。」

張忠謀指出，目前各國之間互相指責、開戰的行為令他夜不能寐，無論是俄羅斯與烏克蘭，還是以色列和哈瑪斯，都將世界推向危險與未知，「我擔心美國和中國，這兩個世界上最大的經濟體捲入激烈的衝突。」。蔡崇信也提及「極端主義」在破壞著世界的穩定，但他相信全球99%的人都是熱愛和平與繁榮的，仍然希望人人都能過上好日子，而不是為了一己私利破壞他人的和諧幸福。

蔡崇信認為，複雜的地緣政治下，生意人需要跳出此前「僅關心賺錢、兩耳不聞窗外事」的...
蔡崇信認為，複雜的地緣政治下，生意人需要跳出此前「僅關心賺錢、兩耳不聞窗外事」的處事態度。(記者張心╱攝影)
台積電創辦人張忠謀(中)與阿里巴巴新任董事長蔡崇信(左)26日做客紐約亞洲協會。...
台積電創辦人張忠謀(中)與阿里巴巴新任董事長蔡崇信(左)26日做客紐約亞洲協會。(記者張心╱攝影)

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