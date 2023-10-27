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紐約市警加強少數族裔溝通 3華裔入列

記者劉梓祁╱紐約報導
林文品(左一)、張明桓(左二)、張仕興(右一)等多位華人警員加入市警公共信息辦公室，市警公共信息辦公室副局長謝帕德(右二)表示將更好地服務華裔社區。(記者劉梓祁╱攝影)
林文品(左一)、張明桓(左二)、張仕興(右一)等多位華人警員加入市警公共信息辦公室，市警公共信息辦公室副局長謝帕德(右二)表示將更好地服務華裔社區。(記者劉梓祁╱攝影)

自新冠疫情發生後，在犯罪率和仇恨行為一度升高和頻現的背景下，紐約市警(NYPD)曾多次成為公眾的議論對象，間接導致人員迅速流失，令市長亞當斯(Eric Adams)呼籲急需增加警力；同時，警局內部人事變動亦未停止，主要負責信息公開事宜的公共信息辦公室(DCPI)在8月迎來新副局長，並有三名華裔警員進入該辦公室，表示未來將更好地服務華社。

在本年8月於皇后區警察學院舉辦的晉升典禮中，曾在公共信息辦公室任職多年的謝帕德(Tarik Sheppard)榮升該部門副局長。履新後，他發起一系列內部人事調配，使更多不同族裔背景警員加入隊伍，從而更好服務移民和少數族裔群體。據了解，已有至少8名前信息團隊警員被要求調任其它部門，而有至少14名新警員被引入，其中7人來自謝帕德早前團隊，目的為更好與「亞裔背景媒體」進行合作。

謝帕德表示，此舉旨在與城市中不同社區的群體建立更緊密聯繫，並讓其感受到語言不該成為大眾獲取信息的障礙。市警表示，如今信息辦公室擁有可使用不同語言的警員，包括國語、粵語、福建話、孟加拉語、義大利語和西班牙語等。因此，有多位華人警員在此次人員變動中加入該部門。

其中，警佐林文品在加入信息辦公室前，曾為布碌崙(布魯克林)67分局警員，隨後加入市警管理分析和規畫辦公室負責分析研究工作，直至成為100分局成員。已有10年從警經驗的他在2008年從中國福建移民來美，並可運用國語、福建話、閩南語和粵語交流。

林文品表示，因自身來自華人家庭並服務華人社區多年，此次主動加入信息部門，希望為華人社區和華文媒體提供更加周到和實際的幫助。他說，將努力填補警局和社區的認知偏差，讓居民了解警方的職責和成就，從而更好幫助法拉盛等犯罪頻發的社區得到改善。

同樣來自福建的巡官張明桓在加入信息辦公室前，曾經營十年餐館生意，隨後在家人支持下選擇加入市警。他曾在法拉盛109分局任職，隨後加入100和111分局。17歲移民來美的他說，自抵達起便將警員視作榜樣，如今作為其中一份子，將利用對華人社區的深厚理解，從而更好幫助亞裔群體。

張明桓表示，希望透過公開信息令華人理解警方的工作內容及重要性，並鼓勵其更加主動地維護自身合法權利，成功警民合作的一份子，共同創造更加安全的城市。另外，副督察張仕興亦被調至公共信息辦公室，擔任指揮官。

據悉，當前信息辦公室共由57人組成，其中包含六名華裔，未來數月內將有多元文化互動小組成立。

市警公共信息辦公室副局長謝帕德，表示將更好服務華文媒體。(記者劉梓祁／攝影)
市警公共信息辦公室副局長謝帕德，表示將更好服務華文媒體。(記者劉梓祁／攝影)

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