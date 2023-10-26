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華康會27日「萬聖節派對」 教學生防衛

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙華人健康協會將攜手多個機構，定於27日在塞露斯公園舉行「萬聖節派對、健康家庭日」。(主辦方提供)
布碌崙華人健康協會將攜手多個機構，定於27日在塞露斯公園舉行「萬聖節派對、健康家庭日」。(主辦方提供)

布碌崙(布魯克林)華人健康協會將攜手州眾議員寇頓(William Colton)、班森賀華人社區服務中心、海灣公園大道華人商家等機構，定於27日(周五)在塞露斯公園(Seth Low Playground)舉行「萬聖節派對、健康家庭日」；受到近期201初中華生遭霸凌的影響，主辦方特意邀請武術專業人才，到場教導自衛、跆拳道招式，呼籲家庭踴躍參與。

華康會會長陳麗娜表示，萬聖節是美國人歡慶的節日，華人也應入鄉隨俗，體驗這個有趣的節日；為此在各機構的合作下，屆時將帶來文化表演、面部彩繪、兒童遊戲等娛樂項目，同時也有市府、商家擺設攤位，給民眾帶來醫療保險服務、糧食券、紅藍卡、白卡、免費手機和福利申請等。

義工也會派發免費的新鮮蔬果、防疫用品，且還會協助民眾進行選民登記；主辦方強調，選票是華人為自己維權的最重要方式，鼓勵民眾未來每次都要積極投票，行駛自己的公民權利。

近來在201初中發生的華裔學生遭霸凌以及後續被中東裔家長打傷的案件，令無數華裔家庭感到擔憂，在華人家長向學校、警局、以及布碌崙地檢施壓的同時，主辦方也希望民眾本身能採取自主行動；當日將邀請武術專業人才到場做自衛演示、跆拳道展示，呼籲華裔孩童到場觀摩學習。

有份參與的明日之星俱樂部主席莊文怡指出，紐約市過去多個周末天氣欠佳，當日難得會迎來好天氣，鼓勵當地民眾多出來社交，也是增進親子互動的好機會。

該活動將於27日(周五)下午2時在塞露斯公園舉行，地址是布碌崙P大道交西12街，該活動也獲得市交通局、康尼島醫院、聯合亞美聯盟、獅子會等機構的支持，屆時將把重要資訊傳播給社區。

華人 布碌崙 華裔

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