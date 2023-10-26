心目華埠展 探討當代民間藝術聯繫

心目華埠新展開幕，探討當代民間藝術聯繫。(主辦方提供)

由於曼哈頓華埠 社區機構「心目華埠」(Think!Chinatown)日前接受了亞美藝術中心(AAAC)的藏品饋贈，成為近50年來當代和民間亞美藝術品的托管方；因此，該機構宣布舉辦「界與線之間」(Between Line and Thread)藝術展覽，以回顧兩機構的歷史，並嘗試喚起跨越代際的互動。

據了解，本次展覽由獨立策展人馬琳(Sophia Ma)與亞美藝術中心執行董事Robert Eng Lee共同指導策畫，利用了收藏品中當代和民間作品的文字線條和線程以及隱喻性的聯繫，以嘗試展現作品之間、藝術家之間以及本次展覽間的潛在共性。

根據主辦方，本次展覽將從9月30日舉辦至12月3日，地點為派克街(Pike St.)1號的心目華埠工作室。作為華埠年度藝術節的一部分，心目華埠還於25日晚在且林士果圖書館舉行了與華裔 作家伍振富的新書發布會和對話座談。

心目華埠總監鄺海音表示，亞美藝術中心的收藏必須受到保護並持續不斷探索，從而可以讓更多的亞美裔藝術家找到探討身份和藝術的交叉點，並同時發現亞美運動是更廣泛的美國歷史的一部分。

展覽介紹顯示，「界與線之間」通過剝離作品的核心元素，如線、電線、繩子、標記、甚至文本，以考察當代和民間藝術之間的聯繫，並揭示不受歷史限制的審美框架。