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黃敏儀法拉盛校園 辦選民註冊活動

記者鄭怡嫣／紐約報導
黃敏儀在法拉盛校園舉辦選民註冊活動。(黃敏儀辦公室提供)
黃敏儀在法拉盛校園舉辦選民註冊活動。(黃敏儀辦公室提供)

法拉盛市議員黃敏儀25日聯合威睿達斯學院(Veritas Academy)公民團隊，舉辦針對學生的選民註冊活動，當日有逾100名當地學生註冊成為選民，她也鼓勵更多人為此次普選，共同塑造社區的未來。

當日，黃敏儀與威睿達斯學院在其校園內舉辦選民註冊活動，該校址含有包括威睿達斯學院、皇后區語言研究高中(Queens HS for Language Studies)、以及法拉盛高中(Flushing HS)的約3000名學生。有100多名學生在活動中註冊成為選民，另有數十名學生取走了註冊表格，打算稍後填寫。

據了解，17歲的學生具備資格提前註冊選民，以在未來的選舉中投票。今年11月7日選舉日前滿18歲的學生，在截止日完成註冊後，將有資格在此次選舉中投票。

黃敏儀表示，看到如此多年輕人踏出成為活躍與知情公民的第一步，感覺真的很棒。地方選舉雖不總是像全國性的選舉一般受到關注，但它們直接影響到民眾的日常生活。「在地方層面做出的決策，影響了我們的學校、公園、住房、交通等許多事務。不管是第一次註冊投票的學生還是資深選民，當您在地方選舉中投票時，您正在塑造社區的未來。」

黃敏儀提醒，今年普選的選民註冊截止日為本月28日(周六)，民眾還可以通過網站nycvotes.org完成線上註冊成為選民。提前投票從本月28日開始直至11月5日(周日)，選舉日則為11月7日(周二)。民眾可登陸網站vote.nyc，找到提前投票和普選日的投票站，提前投票站和普選日投票站很可能是不同的地點。

黃敏儀在法拉盛校園舉辦選民註冊活動。(黃敏儀辦公室提供)
黃敏儀在法拉盛校園舉辦選民註冊活動。(黃敏儀辦公室提供)

投票 選民註冊 法拉盛

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