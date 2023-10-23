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阿茲海默症關愛服務 千人步行募款

記者許君達／紐約報導
今年的徒步活動吸引了近300名華人參與，比往年都要多。(石蔚靜提供)
今年的徒步活動吸引了近300名華人參與，比往年都要多。(石蔚靜提供)

阿茲海默症關愛服務CaringKing舉辦的年度步行公益慈善活動22日在曼哈頓中央公園舉行，近千名參與者到場，其中來自華人社區的約有300人。

步行活動每年球季都會舉辦，旨在以此吸引更多的公眾目光，既普及相關照護知識，也為阿茲海默關愛服務機構的運營和服務募集資金。據了解，本年度的籌款目標事60萬元，截至發稿，已完成了超過四分之三的額度。

阿茲海默症關愛服務總裁兼首席執行官托納多雷(Eleonora Tornatore)介紹，2021年的數據顯示，全美勞動者因不得不照護患有阿茲海默症的親屬而損失的薪資可達6000億元，這種疾病所影響的不僅是患者本人，更會連帶整個家庭都受波及。阿茲海默症關愛服務機構旨在為患者提供專業免費的照護服務，幫助解放他們的家庭成員，雖然是非營利機構，但也需要向社會募集必要的資金。

華裔老年法律師楊佩玲作為本年度步行活動的贊助方代表出席了開幕儀式。她介紹，此前在華埠工作的20多年中，她接觸過無數帶有失智症狀或者阿茲海默早期徵兆的華人長者。然而，「失智症」在華人社會中經常被當作一個不願被討論的敏感話題，因而導致不少患者錯過了提早干預的和延緩病情惡化的時機。她表示，通過擴大影響力讓更多家庭對這種病症有所認知非常有意義。

阿茲海默症關愛服務多元化服務總裁石蔚靜透露，參與本次活動的華人大約300人，有個人參加也有機構組織，數量遠超往年，這體現了多年來針對華人社區的教育和外展工作有所進展。

開幕儀式結束後，徒步隊伍分批從位於中央公園中心位置的諾姆堡貝殼露天音樂廳(Naumburg Bandshell)廣場出發，環繞綿羊草坪(Sheep Meadow)等公園中心景觀一圈後，回到出發點。步行參與者身著代表阿茲海默症關愛服務的橙色服裝，手持彩帶，一路吸引大量目光。除徒步外，活動還提供一些相關照護服務機構開設的諮詢櫃檯、防走失愛心項鍊贈送以及一些互動遊戲等。

華人楊佩玲合夥的律師樓為步行活動提供了大額贊助。(記者許君達／攝影）
華人楊佩玲合夥的律師樓為步行活動提供了大額贊助。(記者許君達／攝影）
除步行外，活動現場還提供各種專業諮詢服務。(記者許君達／攝影)
除步行外，活動現場還提供各種專業諮詢服務。(記者許君達／攝影)

阿茲海默症 華人 中央公園

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