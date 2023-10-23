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亞裔中秋美食文化節 圓滿成功

記者邢易霖／紐約報導
第二屆亞裔中秋美食文化節隆重登場，亞裔之友總聯盟攜數十家社區團隊、組織和商家共同籌辦。(記者邢易霖／攝影)
第二屆亞裔中秋美食文化節隆重登場，亞裔之友總聯盟攜數十家社區團隊、組織和商家共同籌辦。(記者邢易霖／攝影)

在連續多次因天氣原因延期後，第二屆亞裔中秋美食文化節日前在法拉盛緬街舉辦，活動由亞裔之友總聯盟與數十家社區團隊、組織和商家共同籌辦，活動旨在促進社區經濟發展，促進中美及各族裔之間的文化交流。現場熱鬧非凡，民眾不僅有機會品嘗美味的中華美食，還能欣賞中國傳統文化藝術表演。

市長亞當斯團隊的首席顧問瑪婷(Ingrid Lewis Martin)受邀出席此次文化節，她表示，市長亞當斯因業務繁忙未能親自出席，但他對亞裔社區的居民充滿關心。瑪婷代表市府團隊向亞裔社區的民眾祝賀活動圓滿成功，並期待著社區在未來能夠有更好的發展。

亞裔之友總聯盟主席李天驥表示，這次文化節的順利舉辦來之不易，他對此次參加的政要和社區領袖表達感激，表示盡管經歷了多次活動日期改動，他們依舊風雨無阻地前來支持。他說，近年來，總聯盟通過一系列活動展示了亞裔社區的包容性和文化多樣性。「亞裔在這裡扮演著不可或缺的角色，每個人都有責任共同打造這座城市的獨特風貌並為社會貢獻一份力量，我們也將不懈傳承和弘揚中國傳統文化的精髓。」

中國駐紐約總領館領僑處主任潘焱表示，中國有一句古訓，即「民以食為天」，美食不僅是取悅自己的方式，更是促進多元文化的平台，許多製作中國佳肴所需的原材料都來自其他國家。潘焱說，如果沒有來自世界各地的食材，中國菜也將失去其獨特的魅力，美食文化的背後意味著增進不同民族之間的融合與交流，創造更美好、幸福的生活。

亞裔事務辦公室主任范小江、中國駐紐約總領館領僑處副主任殷民俊、領事陳曲峰、國會眾議員孟昭文代表Susan Liu、州眾議員金兌錫高級顧問楊愛倫、州參議員劉醇逸辦公室代表盧美華、市議員黃敏儀、副市長高級顧問顧雅明及數十位社區僑領出席此次活動。

市長亞當斯團隊的首席顧問瑪婷為活動致詞。(記者邢易霖 / 攝影)
市長亞當斯團隊的首席顧問瑪婷為活動致詞。(記者邢易霖 / 攝影)

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