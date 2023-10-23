絲綢之路大使頒獎 華義社區迎接挑戰

華埠民權聯盟執行總監王鏑(左一)和小義大利商戶協會主席魯索(右一)獲「絲綢之路大使」獎。（記者邢易霖／攝影）

由兩橋鄰裏委員會、華埠 與小義大利 歷史街區主辦的2023年第15屆馬可波羅「絲綢之路大使」頒獎晚宴，日前在曼哈頓華埠舉辦，華埠民權聯盟(Greater Chinatown Civic Coalition)執行總監王鏑和小義大利商戶協會主席魯索(Rossana Russo)獲表彰。

兩橋鄰裏委員會發展與交流部主任傑恩(Francine Jean)表示，「絲綢之路大使」頒獎活動已經連續舉辦了兩年，委員會與社區民眾建立了良好的關係，華埠街區未來還會做出許多貢獻，真正支持當地居民的商業活動。

大華埠民權聯盟執行總監王鏑表示，社區面臨的挑戰一直存在，包括華埠和小義大利地區範圍逐漸縮小、標誌性企業的消失，如美國東部最大的中餐館金豐大酒樓和全美最古老的奶酪店(Alleva Cheese Shop)的關閉。

社區面臨的其他問題還有如柏路(Park Row)關閉、堵車費 、城區監獄以及遊民所過多，對居民的生活造成了負面影響。他表示，兩年前成立的大華埠民權聯盟為了應對這些挑戰挺身而出，積極采取行動。未來，他希望社區居民能夠支持他們的抗爭，因為兩大個社區面臨著共同的挑戰，必須共同努力。