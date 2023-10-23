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華青雜誌發布會 盼反思華埠監獄危機

記者許君達／紐約報導
華人青年創作雜誌「監獄、警察與人民的華埠」。(記者許君達／攝影)
華人青年創作雜誌「監獄、警察與人民的華埠」。(記者許君達／攝影)

一本由華人青年創作的雜誌「監獄、警察與人民的華埠」(The Jail, The Police, and the People’s Chinatown)日前在曼哈頓華埠獲架街(Walker St.)的「創想店鋪」(Storefront for Ideas)社區活動空間內舉行了發布會。雜誌用圖文並茂的形式呈現了華埠監獄建設計畫的歷史、華埠社區在自我意識覺醒中的困境以及對於警察治理模式的反思。

創作者楊Serena表示，在她看來，把監獄引入華埠的資本家、政治勢力以及各種勢力都是相互關聯的，社區對於監獄的抗爭不是孤立事件，而更應該成為對於更加普世的不公不義的抗爭的一部分。「如果今天被強行插進了一所監獄，未來他們也許會變本加厲地在這個社區塞進更多不屬於我們的東西。」

活動由華人團體「唐人街藝術隊」(Chinatown Art Brigade)與社區機構華僑社會福利社(Immigrant Social Services)主辦，當日有近百人到場。現場提供餐點、紀念品現場製作，「創想店鋪」所收藏的書籍與藝術作品也開放供閱覽。

華埠的藝術空間「創想店鋪」為雜誌舉辦首發派對，吸引大量各族裔青年前來讀書交流。(...
華埠的藝術空間「創想店鋪」為雜誌舉辦首發派對，吸引大量各族裔青年前來讀書交流。(記者許君達／攝影)

華埠 監獄 華人

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