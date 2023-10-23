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挺巴勒斯坦 貝瑞吉示威與警衝突 22人被捕

記者胡聲橋／紐約報導
警方在貝瑞吉支持巴勒斯坦的抗議活動中維持秩序。(Citizen截圖)
警方在貝瑞吉支持巴勒斯坦的抗議活動中維持秩序。(Citizen截圖)

21日晚，數千名支持巴勒斯坦的示威者在布碌崙(布魯克林)貝瑞吉開展示威活動，但抗議者與警察發生衝突，共有19名成年人和3名青少年被拘捕。

貝瑞吉的這次抗議活動由一個名為「在我們有生之年」(Within Our Lifetime)的團體組織，呼籲結束對加薩平民的空襲，停止美國對以色列軍方的資助。紐約市警察局發言人說，貝瑞吉的這次抗議活動沒有許可證，雖然有些人「選擇了好鬥和攻擊性的方式」但「大多數人是和平的」。

市警總局在一份聲明中說，警方在使用LRAD(遠程聲波裝置)，也稱為「音炮」後，警察遭到一些示威者的推擠和毆打，警察們被包括雞蛋、煙花和瓶子等物品砸中。聲明說，警察對人群中罪犯的積極抵抗做出了反應。市警總局鼓勵和平抗議，但不會容忍警員遭受任何形式的暴力。

警方稱，10名男子和6名女子因妨礙治安行為(disorderly conduct)被捕，一名29歲和一名18歲的男子以及一名19歲的女子，因拒捕和妨礙治安行為等罪名被捕。還有三名未成年人被捕，並被開出少年刑事報告。

灣脊居民對這次抗議活動表示讚賞，稱大多數示威者都在傳播團結與和平的信息。52歲的雅各布(Dondu Jacob)表示，猶太人和巴勒斯坦人民需要和平，這次抗議活動很好地傳遞了保持和平的信息，看到人們團結起來是件好事。

上周五，數百名支持巴勒斯坦的抗議者聚集在曼哈頓中城，要求停火。警方稱，他們以阻塞交通為由拘留了其中 139人，在開出妨礙治安行為的傳票後釋放了這些人。

巴勒斯坦 加薩 布碌崙

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