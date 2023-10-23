日落公園倉庫3級大火 疑電單車釀災

日落公園一家廢棄倉庫發生三級大火，疑與電單車有關。(Citizen視頻截圖)

布碌崙(布魯克林)日落公園 的一個倉庫22日發生三級火災，消防人員初步認為是存儲在該倉庫的三輛電單車引起了火災，後來消防人員在倉庫裡發現了300輛電單車。在滅火過程中，有一名消防員在救火時因吸入煙霧而受輕傷。

根據消防局信息，起火地點是位於日落公園63街534號的一家名為Stop and Stor自助倉庫。22日中午12點多，消防員接到火警後迅速趕到現場滅火。這是一棟四層樓高的建築，當時濃煙從建築中不斷冒出。後來到了下午1點時，消防局將火災確定為三級火災。

總共有33個小組、至少135名急救人員和消防員趕赴現場滅火。消防局稱，消防員一開始發現有三輛電單車著火，後來他們在倉庫裡面找到了300輛電單車。在救火時，有一名消防員因面罩脫落吸入煙霧而受輕傷。消防局尚未正式公布這起倉庫火災起火的原因，目前仍在調查中。

發生火災的倉庫附近有不少華人商家，從建材店、汽車配件店到玻璃店不一而足。火災的發生再次在華裔居民中引起了鋰電池引發火災的議論。據目擊者稱，消防員從倉庫裡搬出的電單車擺了一地，其中大部份還帶有包裝，這說明那三百輛電單車是尚未出售的新車。

近兩年來，紐約市 頻繁發生鋰電池引起的火災。截至8月底，紐約市共發生164起因不合格鋰電池造成的火災，造成14死64傷。2022年全年的鋰電池火災數量則達到了216起。6月份，曼哈頓華埠 電單車店的火災造成四死兩傷的慘劇。