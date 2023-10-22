遠程上班50萬人 去年搬離紐約

人口普查顯示，遠程工作造成成千上萬人從紐約搬到新澤西和康涅狄格等鄰州。(記者胡聲橋╱攝影)

美國人口普查局日前公布的數據顯示，去年有超過50萬人遷出紐約州 ，搬到新澤西州 和康涅狄格州等鄰州，全州人口淨流失超過24萬。專家認為，這一人口遷移的趨勢可能是因新冠疫情 期間開始的遠程上班風潮引起的。

「大家以前都通勤，新冠疫情後，人們不再經常回辦公室，大家會說，我要在康涅狄格州或新澤西州工作」，長島地區規畫委員會主席卡梅隆(John Cameron)說，雖然紐約的高稅收和高生活成本通常被認為是人們搬離該州的原因，但新澤西州和康涅狄格州也存在這些問題，他認為人們低估了工作環境的變化造成的影響。

2022年，有30萬1461人遷入紐約州，有54萬5598人遷出紐約州。接收紐約人最多的州是佛羅里達州，有9萬1201名紐約人遷往該州其次為新澤西州7萬5103 人，康涅狄格州5萬670人，賓夕法尼亞州4萬4807人，加利福尼亞州3萬1255人，得克薩斯州接收的紐約人也超過3萬人。

非盈利機構區域計畫協會(Regional Plan Association)的高級研究員瓊斯(Christopher Jones)說，自新冠疫情以來，居家辦公的人數大幅增加，導致一些人從紐約市遷移到郊區，這也是紐約人搬到新澤西州的原因。

在瓊斯看來，阻止紐約人口外流的一個解決方案是建造更多可負擔的多戶住宅，「尤其在長島、威徹斯特郡(Westchester)和哈德遜河谷等地」。區域計畫協會的一份報告顯示，在紐約市以外，新澤西建的新房最多。