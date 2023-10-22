遠程上班50萬人 去年搬離紐約
美國人口普查局日前公布的數據顯示，去年有超過50萬人遷出紐約州，搬到新澤西州和康涅狄格州等鄰州，全州人口淨流失超過24萬。專家認為，這一人口遷移的趨勢可能是因新冠疫情期間開始的遠程上班風潮引起的。
「大家以前都通勤，新冠疫情後，人們不再經常回辦公室，大家會說，我要在康涅狄格州或新澤西州工作」，長島地區規畫委員會主席卡梅隆(John Cameron)說，雖然紐約的高稅收和高生活成本通常被認為是人們搬離該州的原因，但新澤西州和康涅狄格州也存在這些問題，他認為人們低估了工作環境的變化造成的影響。
2022年，有30萬1461人遷入紐約州，有54萬5598人遷出紐約州。接收紐約人最多的州是佛羅里達州，有9萬1201名紐約人遷往該州其次為新澤西州7萬5103 人，康涅狄格州5萬670人，賓夕法尼亞州4萬4807人，加利福尼亞州3萬1255人，得克薩斯州接收的紐約人也超過3萬人。
非盈利機構區域計畫協會(Regional Plan Association)的高級研究員瓊斯(Christopher Jones)說，自新冠疫情以來，居家辦公的人數大幅增加，導致一些人從紐約市遷移到郊區，這也是紐約人搬到新澤西州的原因。
在瓊斯看來，阻止紐約人口外流的一個解決方案是建造更多可負擔的多戶住宅，「尤其在長島、威徹斯特郡(Westchester)和哈德遜河谷等地」。區域計畫協會的一份報告顯示，在紐約市以外，新澤西建的新房最多。
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