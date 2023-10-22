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住宅數量預測：紐約市今年僅建1.1萬套

記者劉梓祁╱紐約報導
報告預計紐約市今年將僅建造1萬1000套住宅，僅為2022年總數一半。(記者劉梓祁╱攝影)
報告預計紐約市今年將僅建造1萬1000套住宅，僅為2022年總數一半。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市的新移民數量不斷攀升並造成危機之時，市內住房問題亦不斷被評論者提及，指可供房屋數量有限，未來或有潛在住房危機；同時，近日有住宅數量預測顯示，紐約市今年僅能建造1萬1000套住房，只有2022年總數一半。

該預測來自紐約建築協會(New York Building Congress)的建築前景報告，其指出房屋減少的背後原因或為「421-a」稅收減免項目在2022年6月到期。

報告還指，今年的建築支出將增加130億元至830億元，這一增長是由於因疫情延誤的項目逐漸完成，及製造、倉儲、生命科學和學校等領域的新建築。根據預測，紐約市建築行業的就業崗位數量，是疫情後行業崗位數量恢復最慢的領域之一，預計需要兩年以恢復到疫情前2019年時的水平，彼時崗位數量為16萬1000個。

報告還預計，未來兩年的建築收益將繼續實現增長，主要是由於市府、大都會運輸署(MTA)和紐新港務局(Port Authority of New York and New Jersey)的持續投入，以完成早前制定的多年建築計畫。截至目前，紐約州在聯邦基礎設施法案的117億元撥款，其中大部分用於紐約和新州之間的哈德遜河下「門戶隧道項目」(Gateway Tunnel Project)。

據了解，「421-a」政策最早在20世紀70年代實施，旨在刺激廉價住房建設，為租賃樓房的開發商在最多35年內免除或減少房產稅。統計顯示，此減免項目每年為城市帶來18億元的稅收損失，因開發商被要求將住房單位的25%或35%畫為限制收入的廉租公寓。

若需符合稅收減免，建築商必須在2022年6月之前開始動工，並能在2026年完成建設。州長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯(Eric Adams)此前多次強調，必須以某種形式恢復這項稅收減免政策，否則住房危機將繼續惡化。

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