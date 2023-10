住宅數量預測：紐約市今年僅建1.1萬套

報告預計紐約市今年將僅建造1萬1000套住宅,僅為2022年總數一半。(記者劉梓祁╱攝影)

在紐約市 的新移民數量不斷攀升並造成危機之時,市內住房問題亦不斷被評論者提及,指可供房屋數量有限,未來或有潛在住房危機;同時,近日有住宅數量預測顯示,紐約市今年僅能建造1萬1000套住房,只有2022年總數一半。

該預測來自紐約建築協會(New York Building Congress)的建築前景報告,其指出房屋減少的背後原因或為「421-a」稅收減免項目在2022年6月到期。

報告還指,今年的建築支出將增加130億元至830億元,這一增長是由於因疫情 延誤的項目逐漸完成,及製造、倉儲、生命科學和學校等領域的新建築。根據預測,紐約市建築行業的就業崗位數量,是疫情後行業崗位數量恢復最慢的領域之一,預計需要兩年以恢復到疫情前2019年時的水平,彼時崗位數量為16萬1000個。

報告還預計,未來兩年的建築收益將繼續實現增長,主要是由於市府、大都會 運輸署(MTA)和紐新港務局(Port Authority of New York and New Jersey)的持續投入,以完成早前制定的多年建築計畫。截至目前,紐約州在聯邦基礎設施法案的117億元撥款,其中大部分用於紐約和新州之間的哈德遜河下「門戶隧道項目」(Gateway Tunnel Project)。

據了解,「421-a」政策最早在20世紀70年代實施,旨在刺激廉價住房建設,為租賃樓房的開發商在最多35年內免除或減少房產稅。統計顯示,此減免項目每年為城市帶來18億元的稅收損失,因開發商被要求將住房單位的25%或35%畫為限制收入的廉租公寓。

若需符合稅收減免,建築商必須在2022年6月之前開始動工,並能在2026年完成建設。州長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯(Eric Adams)此前多次強調,必須以某種形式恢復這項稅收減免政策,否則住房危機將繼續惡化。