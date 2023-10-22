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美國華人醫師會明辦健康講座

紐約訊

美國華人醫師會將於10月23日(周一)下午2時至4時在皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)圖書館三樓會議室舉行小型健康講座，主題為「如何防範流感和其他冬季易感病毒，呵護自身健康」。

此次講座將邀請法拉盛內科家庭醫生王雨林主講，他畢業於北京協和醫學院，之後來到費城天普大學(Temple University)醫學院從事疼痛和藥物成癮機制的藥理博士後研究，後於北岸長島猶太醫院完成內科住院醫務培訓，並留在該醫院做全職內科主治醫生，積累了近10年處理內科急重症的臨床經驗。

王雨林醫師還是霍夫斯特拉大學醫學院的特聘臨床教授，負責醫學生和住院醫生的臨床教學工作多年。他因為臨床教學成績突出，獲得臨床教學優秀獎，同時還是護理醫師(Nurse Practitioner)的醫生導師。

自2007年以來，美國華人醫師會每年舉辦社區健康節，為廣大華人居 民提供免費健康講座、健康資訊以及多種現場體檢服務，以幫助華裔居民了解美國健康系統和提高健康保健意識。 更多詳情，請登錄美國華人醫師會官網：http://www.acaponline.org/

醫學 華人 長島

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