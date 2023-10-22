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法拉盛持槍入室搶劫案 警方公布照片

記者和釗宇／紐約報導
皇后區日前發生持槍入室搶劫案，六位非洲裔男子強行闖入一棟華人家宅，用槍擊中其中一名華人男子的胸部及手臂，警方公布嫌犯照片。(市警提供)
皇后區日前發生持槍入室搶劫案，六位非洲裔男子強行闖入一棟華人家宅，用槍擊中其中一名華人男子的胸部及手臂，警方公布嫌犯照片。(市警提供)

皇后區日前發生一起持槍入室搶劫案，六位非洲裔男子強行闖入一棟華人家宅，用槍擊中其中一名華人男子的胸部及手臂，搶走800元現金及一部蘋果電子產品後逃逸。警方日前公布嫌犯照片，呼籲民眾協助提供線索。

根據市警局，18日(周三)清晨5時39分左右，警方接到報警電話，稱位於法拉盛南部62大道近138街的一棟住宅發生槍擊，有人被槍擊中。警方到達現場後發現，這棟民宅其中一名31歲的華人男性住客薄平平(Ping Ping Bo，音譯)，其胸部左側和一方手臂都被擊中，被緊急送往紐約長老會皇后醫院(New York Presbyterian Queens)。

據了解，嫌犯共有六人，均為非洲裔男子，通過一扇未上鎖的地下室後窗進入屋中。警方說，其中一名受害人打開了他臥室的大門，看到了這些嫌犯，其中一名嫌犯對他說：「安靜點，我只想要錢，把你的錢包給我」。嫌犯們拿走了800元現金、一部iPad，拆走了一些監控攝像頭，緊接著去了一樓，打破了一樓的前窗，從破碎的窗戶進入屋內。

在一樓，住著31歲的薄平平、一位28歲的華男及一名26歲的華女共三人，薄平平試圖將嫌犯推出門外，隨後一名嫌犯開槍，射中了他的胸部和手臂，被送醫後情況危殆。六名嫌犯跳進一輛不知品牌和型號的深色休旅車(SUV)逃逸。

根據警方公布的照片，幾名嫌犯作案後乘坐深色運動休旅車逃走。六名嫌犯均身著帽衫，有的人戴口罩，也有人用上衣遮住口鼻。

警方表示，尚不知嫌犯為何選中此住宅作案，目前案件仍在調查之中，警方呼籲民眾有看到和圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

幾名嫌犯作案後乘坐深色運動休旅車逃走。
幾名嫌犯作案後乘坐深色運動休旅車逃走。
皇后區日前發生持槍入室搶劫案，六位非洲裔男子強行闖入一棟華人家宅，用槍擊中其中一...
皇后區日前發生持槍入室搶劫案，六位非洲裔男子強行闖入一棟華人家宅，用槍擊中其中一名華人男子的胸部及手臂，警方公布嫌犯照片。(市警提供)
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