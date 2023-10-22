紐約華埠老餅屋金龍船 熄燈

老牌餅屋金龍船22日告別社區。(記者劉梓祁／攝影)

隨著疫情 結束和人口衰老，「告別」似乎逐漸成為曼哈頓華埠 最常被提起的代名詞之一，不僅書店關門、茶莊歇業，在街頭擺攤數十年的餐車主人也選擇在上月退休 ；作為華人移民早期聚居中心，多年來以傳統美食文化為人熟知的華埠，其業者已進入退休或更替階段，如今又有另一老牌餅屋告別社區。

從上月中旬起，華埠社區內就有消息指位於華埠包厘街(Bowery)111號的「金龍船餅屋」會從9月30日起停止營業，因店家公告稱租約到期從而無法繼續服務顧客。在眾多居民因此社區老店結業而感傷感和唏噓同時，店家隨後表示將繼續營業，令多人感到意外但欣喜。

然而，日前再有人發現店家於櫥窗貼出新告示，表示經各方考慮後仍決定於10月22日(周日)停業，雖屬「無奈」之舉，但感謝顧客多年來的信任和支持。這次，餅屋主人劉國強確定，將是真正的最後告別。

在2002年開業並未有更換店址的金龍船，是劉國強自青年時學習烘焙後決定自立門戶的創業店鋪。儘管他將此稱為「被逼而為」，因前任經營者無心全力打理便欣然接下，一經營便是21年。直至結業前，他仍堅持著每日凌晨1時15分起床、2時到店的作息，開啟每日的烘焙工作。

現年67歲的他說，雖然還覺有力氣繼續經營，但還是認為已到需要休息的時刻，不僅因店址本身問題，且行業人員亦愈來愈少，物價也在不斷上漲。多年來，金龍船常被居民用「平價」和「好味」形容，其菜單包含菠蘿包、椰香包和糯米雞、炒牛河等經典港式小食，價格亦大多為個位數。

不過自2019年起，劉國強發現「唐人街散了」。在疫情衝擊和通貨膨脹影響下，不僅商家和人口在流失，店鋪經營成本也逐漸升高，若要同時維持原價和不虧待員工，只能不斷壓縮營收。他還說，加上即將實施的下城堵車費計畫，此種情況已「不可能繼續經營」。

因與員工共同拚搏數十年並一起步入中老齡，他曾想過再堅持經營兩年，以和伙計一同退休，但苛刻的續租條件也改變了劉國強的想法。該店房東表示，續約時長須為五或八年，但若日後轉手出現經營問題，原租方須承擔損失。劉國強認為此條款不夠合理，便決定「被逼關門」，否則「還想簽約」。

因此，居民看到了首個在9月出現但又被撤回的結業通知。劉國強回憶，告示貼出後感受到了社區的強烈不捨，和家人都認為需要確保顧客用完儲值卡再結業，即是有始有終也是對熟客的交代。隨後，金龍船續租一個月，改為10月22日停業。

巧合的是，結業後三天的25日將是劉國強入行50周年，每日親力親為工作近18個小時的他，也將為職業生涯畫上句號。學習烘焙後，他在21歲加入位於香港島的紅寶石酒樓擔任糕點師，共任職五年時間。1992年，劉國強移民美國，並在布碌崙(布魯克林)八大道一餅店負責製作，直至萌生創業念頭。

多年來，金龍船以口味正宗和用料實在為人熟知，劉國強坦言全因太太告誡自己「捨而得」，所以會選用最好原料，甚至直接銷毀不達標準的成品；若繼續經營，勢必導致漲價，反而與服務街坊的目的背道而馳。