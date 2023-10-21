連偷五家 飛盜劫32萬元珠寶

布碌崙一名盜賊從消防窗入室盜竊，搶得珠寶物品價值30多萬元，警方通緝。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林 )一名男子被指在9月和10月間，在市警71分局轄區，翻進防火梯旁的窗戶入室盜竊，連續作案五起。這名盜賊共拿走價值超過32萬元的珠寶和財物。警方已公布嫌犯的照片，希望知情者提供破案線索，盡早將其捉拿歸案。

警方稱，最近一次案件發生在10月6日上午8時左右，嫌犯從防火窗進入皇冠高地(Crown Heights)布碌崙大道(Brooklyn Avenue)交勒弗茨大道(Lefferts Avenue)附近的一棟公寓。嫌犯進入公寓後，拿走了價值約30萬元的珠寶，然後徒步逃往未知地點。

第一起案件發生在9月10日上午12時24分左右，當時嫌犯從防火窗進入皇冠高地布碌崙大道交勒弗茨大道附近的一棟公寓。進入公寓後，嫌犯搶走了價值約2000元的珠寶和其他財物，然後徒步逃離，去向不明。

9月23日上午約11時08分，嫌犯從防火窗進入皇冠高地帝國大道(Empire Boulevard)交奧伯尼大道(Albany Avenue)附近的一棟公寓。嫌犯搶走了價值約1萬5000元的珠寶和其他財物，然後徒步逃往未知地點。

10月1日下午1時左右，這名嫌犯再次作案，從防火窗進入位於Prospect Lefferts Garden的菲尼默爾街(Fenimore St.)交羅傑斯大道(Rogers Avenue)附近的一棟公寓，拿走了價值約9000元的珠寶和其他財物，然後步行逃走。

10月4日上午8時左右，這名嫌犯從防火窗進入林肯路(Lincoln Road)交羅傑斯大道(Rogers Avenue)附近的一棟公寓。嫌犯進入公寓後拿走了價值約1400元的財物，然後徒步逃離，去向不明。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特 上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。