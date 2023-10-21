華埠燒臘老店突停業 會盡快重開

華埠燒臘老店突停業，業者指會盡快重開。(記者劉梓祁／攝影)

作為華人 移民早期聚居中心的曼哈頓華埠 ，多年來以傳統美食文化為人熟知，當中涵盖點心、肠粉、燒味和粥麵等，被視為哺餵居民和吸引遊客的重要元素之一；然而，一間位於羅斯福(SDR)公園旁的老牌粵式燒臘食档被發現突然暫停營業，雖有傳言指涉及租金 問題，但業者表示最快下周重新開業。

根據多位周邊居民，位於華埠企李士提街(Chrystie St.)79號的「華豐快餐店 」被發現突然停業，且門上貼有「無瓦斯」(No Gas)標牌，使諸多長期光顧消費者被拒於門外。作為上世紀90年代開業的老牌餐館，華豐快餐在招牌中以「明爐燒臘」作為主要菜品，菜單主打「三寶飯」、「火肉飯」和「燒鴨飯」等經典廣式餐食。

該店常常吸引大批顧客排隊購買，被居民形容為該街道上下班時間的「固定景象」，其中不乏大量非華人食客，在谷歌地圖的滿分五分的評分中亦高達4.6分。然而近日有居民表示，店鋪已經從夏季末起停止營業至今，且沒有告示說明何時得以重新開業。

有周邊商戶懷疑，失去瓦斯可理解為與房東在租金上未達成共識，因此無法繼續經營。另有熟悉店鋪的居民表示，關門原因或為煤氣管道老化，其不僅需要重新安裝，還需經過衛生部門和消防部門檢查認證，但等候時間通常較長。

據了解，本店於1990年由來自中國廣東恩平的燒臘師傅與妻子開設。現場可見，儘管店內不時有店員走動，但內部並無燈光和烹飪材料。店員表示，預計最快能在下周恢復營業。