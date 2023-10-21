皇后區植物園長椅 發霉無修復惹怨

長椅長年未修復，導致表面發霉。(讀者提供)

1946年創立的皇后區植物園 (Queens Botanical Garden)一直以來都是備受歡迎的休閑勝地、培訓機構和文化中心，同時也是法拉盛 的一個重要地標，從而吸引當地居民在早晨傍晚時來到植物園散步鍛鍊身體，呼吸新鮮空氣。近期，有民眾反映植物園內的公共設施長椅發霉現象嚴重，日久失修，去植物園運動或遊玩的民眾都不能坐在長椅上休息，弄髒褲子不說，一坐屁股都黑了，同時還帶來許多衛生隱患問題。

民眾余女士表示，疫情過後的植物園長椅一直沒有塗油漆保護，因此導致全部長椅都發霉，而由於沒有人管理清潔，很多遊客來植物園遊玩沒有位置坐，即便是植物園新修的長椅上，也能清晰地看到黑色的霉漬，「不知道的民眾如果一屁股坐上去，後果不堪設想。」

余女士說，植物園是公共場所，每天都會有很多老人和小孩來這裡鍛煉玩耍，基礎設施過於老舊和不乾淨，也會出現衛生安全隱患問題，大家會把霉菌帶回家。

此前，市議會從2024年財年預算中撥款140多萬元，用於建設植物園新的迎客花園和可持續教育廣場。余女士認為，這筆撥款應該合理運用到資源分配中，更換全部的長椅。同時，希望植物園管理部門關註和解決長椅設施的維護和修復問題。如果有針對這些問題的計畫，也期望可以提供相關信息，為未來塑造更好的生活環境。