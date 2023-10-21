我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭哈瑪斯俘虜的伊州母女檔獲釋 燦笑與拜登通話

紐約就業數據創新高 疫期消失的百萬工作全恢復

皇后區植物園長椅 發霉無修復惹怨

記者邢易霖 / 紐約報導
長椅長年未修復，導致表面發霉。(讀者提供)
長椅長年未修復，導致表面發霉。(讀者提供)

1946年創立的皇后區植物園(Queens Botanical Garden)一直以來都是備受歡迎的休閑勝地、培訓機構和文化中心，同時也是法拉盛的一個重要地標，從而吸引當地居民在早晨傍晚時來到植物園散步鍛鍊身體，呼吸新鮮空氣。近期，有民眾反映植物園內的公共設施長椅發霉現象嚴重，日久失修，去植物園運動或遊玩的民眾都不能坐在長椅上休息，弄髒褲子不說，一坐屁股都黑了，同時還帶來許多衛生隱患問題。

民眾余女士表示，疫情過後的植物園長椅一直沒有塗油漆保護，因此導致全部長椅都發霉，而由於沒有人管理清潔，很多遊客來植物園遊玩沒有位置坐，即便是植物園新修的長椅上，也能清晰地看到黑色的霉漬，「不知道的民眾如果一屁股坐上去，後果不堪設想。」

余女士說，植物園是公共場所，每天都會有很多老人和小孩來這裡鍛煉玩耍，基礎設施過於老舊和不乾淨，也會出現衛生安全隱患問題，大家會把霉菌帶回家。

此前，市議會從2024年財年預算中撥款140多萬元，用於建設植物園新的迎客花園和可持續教育廣場。余女士認為，這筆撥款應該合理運用到資源分配中，更換全部的長椅。同時，希望植物園管理部門關註和解決長椅設施的維護和修復問題。如果有針對這些問題的計畫，也期望可以提供相關信息，為未來塑造更好的生活環境。

截至20日發稿，皇后區植物園管理部門和市議員黃敏儀辦公室表示對此事尚不知情，在了解民眾的反映後將進一步跟進。

長椅長年未修復，導致表面發霉。(讀者提供)
長椅長年未修復，導致表面發霉。(讀者提供)

植物園 皇后區 法拉盛

上一則

五分局安全會 警籲留意無牌摩托

下一則

市清潔局長要求給垃圾車裝攝像頭 監督換邊停車

延伸閱讀

局長調任 法拉盛109分局對外徵才 知情者：已有多人申請

局長調任 法拉盛109分局對外徵才 知情者：已有多人申請
紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死
皇后區民代撥款百萬 資助老人中心

皇后區民代撥款百萬 資助老人中心
以假換真盜首飾 布碌崙、皇后區連6起

以假換真盜首飾 布碌崙、皇后區連6起

熱門新聞

皇后區18日清晨發生一起入室槍擊案，一群男子強行闖入一名31歲華人男子家中，用槍擊中他的胸部及手臂。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

2023-10-18 17:51
紐約皇后區傑克遜高地羅斯福大道與74街地鐵站，17日上午發生一名10歲女孩落軌被撞死事故。圖為資料照。(路透)

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

2023-10-17 11:25
紐約大學是不少華人選擇的學校。圖為紐約大學的畢業活動。(記者許君達／攝影)

明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費

2023-10-19 07:21
警察在法拉盛街頭收繳了九條未帶出售標牌的條紋鱸魚。(取自州環保廳)

紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰

2023-10-14 11:44
李康生左手臂遭二度燙傷。 圖／擷自IG

金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了

2023-10-20 11:15
受害人與「平台客服」溝通。(公共安全巡邏隊提供)

情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬

2023-10-15 06:51

超人氣

更多 >
這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過

這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過
「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了
金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了

金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了
犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文

犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文
亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐

亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐