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五分局安全會 警籲留意無牌摩托

記者劉梓祁／紐約報導
五分局召開鄰里安全會議，強調摩托車安全問題。(記者劉梓祁／攝影)
五分局召開鄰里安全會議，強調摩托車安全問題。(記者劉梓祁／攝影)

在關於社區治安的討論中，電單車近來往往成為華人討論的對象之一，其不僅常常成為偷盜對象，還曾引起致命火災和交通事故，被多人指需立法加強監管；曼哈頓華埠市警五分局在日前的社區會議中也表示，因近期存在諸多居民投訴無照車輛擾民，將加強針對申請證照與交通安全的教育宣導。

在此次於紐約中華公所召開的「建立鄰里安全會議」(Build the Block Neighborhood Safety Meeting)中，社區協調警員(NCO)劉啟裕(Joshua Lau)和薩博達查(Nicole Sabodacha)共同強調，近期在轄區內收到許多關於二輪車輛的居民投訴，指其行駛時滋擾居民，或存在安全隱患。

對此，劉啟裕表示，現今二輪車輛大多分為兩類，為電單車(E-bike)和小型摩托車(Moped)，它們在動力來源、速度、設計和使用方式等方面有很多不同之處，可通過查看是否需要踩踏啟動來分辨兩者。他說，作為沒有安裝踩踏板的小型摩托車，不論通過電池或汽油驅動，都需向汽車管理局(DMV)申請登記牌照，反之警方或可直接取締無牌車輛。

兩人指出，因存在長者反映無牌小型摩托車行駛快速且影響路人，將加強教育宣導，如與餐館和外賣騎手溝通，告知其摩托車需登記牌照。

同時，電單車失竊事件在華埠也愈發頻繁。五分局代表指，現有團夥專在夜間出沒，偷盜停放路旁或無人看管的電單車，其中多數為未充分上鎖的車輛，呼籲車主確保單車停放在安全區域，並充分上鎖或配備安防裝置。

華埠 教育 曼哈頓

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