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粉紅絲帶公益晚宴 關注乳癌

記者胡聲橋╱紐約報導
第三屆粉紅絲帶愛心公益活動在8大道翠園酒家舉行。(記者胡聲橋╱攝影)
第三屆粉紅絲帶愛心公益活動在8大道翠園酒家舉行。(記者胡聲橋╱攝影)

本月是乳癌意識月。布碌崙(布魯克林)8大道翠園酒家攜手碧波庭，並在布碌崙商會(Brooklyn Chamber of Commerce)和國際華人女性健康協會等機構的贊助下，近日聯合舉辦第三屆粉紅絲帶愛心公益活動。社會各界踴躍參與這一善舉，場面熱烈。一名乳癌生存者還在晚宴上分享了自己的抗癌經歷。

翠園酒家負責人古平在晚宴上致詞說，粉紅絲帶愛心公益活動今年已是第三屆，她感謝紐約華社各界三年來大力支持這項公益活動。她表示，當晚所籌款項扣除開支後將全部捐助給瑪摩利醫院的癌症服務中心，協助民眾防治乳癌。古平還提醒女性每年接受篩檢，防患於未然。

晚宴上，一名乳癌生存者莫妮卡(Monica)還分享了自己的抗癌經歷。2016年，莫妮卡在36歲時確診乳癌。她回憶說，當年是在一天換衣服時觸摸到乳房內的腫塊後開始起疑，但當時乳房沒有痛感只有輕微不適，後來到醫院檢測，最後被確診患上了乳癌。

莫妮卡說，醫生開始時說她的乳癌是一期，但對乳房內的癌細胞做了活檢後，病情迅速升級，而且有擴散到淋巴組織的跡象。莫妮卡隨後做了三次大手術，並接受無數次的化療放療，整個治療過程長達一年半，之後10年每年都要定期接受檢查。

莫妮卡的家族沒有乳癌史，她母親是在自己患癌後才接受檢查，結果也被確定患癌。莫妮卡根據自身的患癌經歷，勸告女性如果身體有哪裡不舒服，一定要迅速立即接受檢查。

為了幫助華裔女性防治乳癌，莫妮卡還在臉書上設立了專頁，為華人女性提供各種癌症咨詢，從醫院的選擇到何處可以獲得假髮等，其臉書專頁是「Yes to Life.Mon不茫」。

包括州參議員曲怡文、38選區市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)，以及市長亞當斯(Eric Adams)的華裔代表鄭琪蓉參加了晚宴，並給多人頒發表揚狀。

癌症 布碌崙 華人

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