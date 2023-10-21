反家暴 勵馨法拉盛街頭宣傳

紐約勵馨婦幼關懷中心代表在法拉盛緬街附近分發傳單，呼籲更多家暴受害者勇敢求助，積極發聲。(記者高雲兒╱攝影)

紐約勵馨婦幼關懷中心代表在近日的紐約市家暴 覺醒日(NYC Go Purple Day)，身穿紫色衣服，在法拉盛 緬街附近分發傳單，呼籲更多家暴受害者勇敢求助，積極發聲。

根據數據，紐約警方於去年接到24萬餘家暴案件，相比2021年全市的26萬84起有所下降，但發生31樁親密伴侶凶殺案以及40樁家庭凶殺案；紐約勵馨總幹事劉元芬說，他們集中服務的華人 群體常常隱忍不發，在求助勵馨後，逾70%的案例才再向警局報案，此外「個案數量也仍然龐大，一年新案有3、400個」，這還不包括其他機構接收的華人案件。

她介紹，勵馨去年59%的輔導案件都發生在皇后區，大多都是第一代移民，英語能力有限，施暴者有時有精神問題，受害者也因家醜思想羞於報警，而且因為缺乏資源和支持難以離婚，其中不乏受影響的兒童，因此除了受害者，兒童同樣需要進行輔導。

劉元芬介紹，華人家暴原因眾多，但有一些特別的文化背景，比如丈夫一方先來美國後另有愛人，妻子來後發生爭執；又或者說，華人男性認為打老婆不是問題，「甚至跑到法院，認為家暴是自己家事」。

市議員黃敏儀辦公室代表吳芯瑩表示，非常感謝勵馨多次舉辦活動，宣傳反家暴；黃敏儀也一直積極向社區提供政府資源和支持，幫助受害人走出被虐待的經歷。

劉元芬表示，今日出動20個員工發放資料，希望民眾可以了解到遭遇家暴的求助渠道，呼籲更多受害者勇敢發聲；紐約勵馨向所有民眾提供法律、住房與心理治療等幫助，有需者可電(877)990-8595諮詢，熱線每周七天24小時暢通，有中文服務。