百康仁德診所進駐史島 提供優質醫療

百康仁德集團再添史島診所。(百康仁德集團提供)

近日，紐約市華人 社區最大的綜合性、多專科醫生集團——百康仁德(Rendr)在史泰登島 正式揭幕第二家綜合性診所，以先進的醫療設備和高檔舒適的診所環境，為當地華人提供便捷、優質的醫療服務。

新開張的百康仁德診所位於史丹頓島海灣街(Bay St.)155號，是該集團在史島設立的第二家診所。新診所靠近輪渡，交通便捷，診所環境整潔優雅，擁有14間獨立診室，總面積超過4000平方呎，由經驗豐富的醫生坐診，提供內科全科服務，包括各類健康體檢、疫苗接種、檢測篩查、慢性病管理、女性健康等。診所還提供心臟專科服務及超聲波檢查，未來還將增設肝膽腸胃等更多專科服務。

百康仁德總裁陳治年醫生(Henry Chen)表示，近年來，史島的華人社區不斷壯大，醫療需求隨之增長。無論移民身分、語言能力、社會資源如何，華裔民眾都應當在當地得到優質且可負擔的醫療服務。百康仁德新診所的開幕使得民眾無須離島，就可獲得一流的醫療照護。

百康仁德新診所地址：史丹頓島海灣街155號。診所營業時間為周一到周五，早上9時到晚上5時。診所接受大部分保險 ，員工可說普通話、廣東話和英語。垂詢及預約電話：(718)290-9788。

百康仁德在史島的首家診所，位於海蘭大道(Hylan Blvd.)2455號，是一家綜合醫療中心，提供家庭全科、腸胃肝膽專科，心血管專科及放射科四個專科的服務。

百康仁德醫生集團由眾多經驗豐富的知名華人醫生組建，醫療質量在各大保險公司評分中名列前茅。百康仁德所屬的超過200位醫療人員，在位於布碌崙(布魯克林)、曼哈頓、皇后區、史泰登島和長島納蘇郡的100多家診所，為近20萬民眾提供醫療服務。詳情請查詢：www.rendrcare.com