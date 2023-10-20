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法拉盛農耕班結業 分享農場瓜果

記者高雲兒／紐約報導
州眾議員金兌錫也來到現場，和現場民眾互動，查看農田情況，並頒獎給長年看守長青社區花園農田的志願者徐正。(記者高雲兒／攝影)
州眾議員金兌錫也來到現場，和現場民眾互動，查看農田情況，並頒獎給長年看守長青社區花園農田的志願者徐正。(記者高雲兒／攝影)

紐約市「自然農法農耕班」於19日在法拉盛長青社區花園(Evergreen Community Garden)舉行結業典禮，學生和老師帶來菜餚和自然農產品，共同慶祝本屆農耕班的順利收官。

「自然農法農耕班」創辦人及講師楊愛倫介紹，今年是農耕班課程的第11年，至今已經有近百名學員，今年的學員則有30餘名，初衷仍然是為了增進華裔老人的期盼和成就感，「因為之前沒人用中文教過農耕，所以我就開創這個班」。

楊愛倫說，授課所用法拉盛長青社區花園(Evergreen Community Garden)的兩塊試驗田，經多年的精心照料，已非常肥沃；她每年請農場老師介紹實作經驗，從搭棚、培苗、移植、堆肥、翻土、除草、滅蟲、修剪等，到常見葉菜、根莖、豆類等蔬果種植要領，另如以寶特瓶裝紅糖水、鑽孔捕捉蚊蟲，以及自製天然味噌步驟等；11年下來，已在曼哈頓、布碌崙分別開班，每年報名踴躍。

前來學習的學員表示，因為在此學習，所以回家種菜才能收穫滿滿，碩果累累；他們亦將菜苗看作自己的孩子，細心呵護，一旦生根發芽便喜不自禁；他們也表示在此學習十分實惠，每年只需繳20元的材料費，楊愛倫自掏腰包負責剩下的費用。

眾議員金兌錫也來到現場，和現場民眾互動，查看農田情況，並頒獎給長年看守長青社區花園農田的志願者徐正。

紐約市「自然農法農耕班」於19日在法拉盛長青社區花園(Evergreen Com...
紐約市「自然農法農耕班」於19日在法拉盛長青社區花園(Evergreen Community Garden)舉行結業典禮，學生和老師帶來菜餚和自然農產品，共同慶祝本屆農耕班的順利收官。(記者高雲兒／攝影)
紐約市「自然農法農耕班」於19日在法拉盛長青社區花園(Evergreen Com...
紐約市「自然農法農耕班」於19日在法拉盛長青社區花園(Evergreen Community Garden)舉行結業典禮。(記者高雲兒／攝影)
「自然農法農耕班」創辦人及講師楊愛倫介紹，今年是農耕班課程的第十一年，至今已經有...
「自然農法農耕班」創辦人及講師楊愛倫介紹，今年是農耕班課程的第十一年，至今已經有近百名學員，今年的學員則有30餘名。(記者高雲兒／攝影)
紐約市「自然農法農耕班」於19日在法拉盛長青社區花園(Evergreen Com...
紐約市「自然農法農耕班」於19日在法拉盛長青社區花園(Evergreen Community Garden)舉行結業典禮。(記者高雲兒／攝影)

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