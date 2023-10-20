法拉盛商改區籌款晚宴 聚焦安全

法拉盛商改區「法拉盛我們共同退進」籌款晚宴19日舉辦。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

法拉盛 商業改進區(BID)19日晚在法拉盛喜來登酒店舉辦「法拉盛我們共同退進」(We Stand Together for Flushing)第七屆年度籌款晚宴，表示今年的一個重要主題是「安全」，將致力打造一個更安全的社區環境，並通過此次籌款，計畫為有需要的商家免費提供監控攝像頭，並為社區所有民眾提供免費的自衛防身課程。

州參議員劉醇逸、眾議員 布朗斯丁(Edward C.Braunstein)、市議員黃敏儀、市長辦公室社區事務部門副局長顧雅明、皇后北區勤務指揮中心指揮官巴斯登貝克(Christine Bastedenbeck)、法官林凱倫、李昌永等來自政界、司法警界、商界、僑界近200人參與支持。

法拉盛商改區 共同主席李德怡表示，社區安全一直是一大關注焦點。疫情過後，不少民眾仍對社會治安保持高度的警覺。商改區希望透過與警局、政府部門和商家的緊密合作，創建更為安全的社區，扮演社區與這些機構間的溝通角色，也更好地鼓勵民眾報告問題。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，晚宴所籌款項將用於為有需要的商家免費提供監控攝像頭，並為社區民眾提供免費的自衛防身課程，以為社區帶來更多安全感。此外，今年商改區已清理超過300處的塗鴉，增加25%的垃圾袋數量，對非法攤販進行了重點整治。

黃敏儀表示，感謝商改區對法拉盛的承諾及付出，任職兩年期間，深感法拉盛已在商業與經濟振興方面取得進展，在今年的預算中也成功為商改區爭取到撥款，以增加衛生及社區發展服務，會繼續確保街道整潔，並重心放在維護治安及打擊無證街販。