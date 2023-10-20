我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登黃金時間演說：哈瑪斯與普亭是民主共同敵人

共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」

法拉盛商改區籌款晚宴 聚焦安全

記者鄭怡嫣／紐約報導
法拉盛商改區「法拉盛我們共同退進」籌款晚宴19日舉辦。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
法拉盛商改區「法拉盛我們共同退進」籌款晚宴19日舉辦。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

法拉盛商業改進區(BID)19日晚在法拉盛喜來登酒店舉辦「法拉盛我們共同退進」(We Stand Together for Flushing)第七屆年度籌款晚宴，表示今年的一個重要主題是「安全」，將致力打造一個更安全的社區環境，並通過此次籌款，計畫為有需要的商家免費提供監控攝像頭，並為社區所有民眾提供免費的自衛防身課程。

州參議員劉醇逸、眾議員布朗斯丁(Edward C.Braunstein)、市議員黃敏儀、市長辦公室社區事務部門副局長顧雅明、皇后北區勤務指揮中心指揮官巴斯登貝克(Christine Bastedenbeck)、法官林凱倫、李昌永等來自政界、司法警界、商界、僑界近200人參與支持。

法拉盛商改區共同主席李德怡表示，社區安全一直是一大關注焦點。疫情過後，不少民眾仍對社會治安保持高度的警覺。商改區希望透過與警局、政府部門和商家的緊密合作，創建更為安全的社區，扮演社區與這些機構間的溝通角色，也更好地鼓勵民眾報告問題。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，晚宴所籌款項將用於為有需要的商家免費提供監控攝像頭，並為社區民眾提供免費的自衛防身課程，以為社區帶來更多安全感。此外，今年商改區已清理超過300處的塗鴉，增加25%的垃圾袋數量，對非法攤販進行了重點整治。

黃敏儀表示，感謝商改區對法拉盛的承諾及付出，任職兩年期間，深感法拉盛已在商業與經濟振興方面取得進展，在今年的預算中也成功為商改區爭取到撥款，以增加衛生及社區發展服務，會繼續確保街道整潔，並重心放在維護治安及打擊無證街販。

當天的籌款晚宴還為四個小商家頒發獎狀，餐館「脆脆雞」(Crispy Burger LLC)獲新小商家獎，法拉盛喜來登酒店、好樂多低卡奶茶店(Wong Nutrition)與善德经络养生轩(NY Four Seasons Acupuncture PC)獲得小商家社區服務獎。

法拉盛商改區共同主席李德怡表示，社區安全一直是一大關注焦點。(記者鄭怡嫣 / 攝...
法拉盛商改區共同主席李德怡表示，社區安全一直是一大關注焦點。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
法拉盛商改區「法拉盛我們共同退進」籌款晚宴19日舉辦。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
法拉盛商改區「法拉盛我們共同退進」籌款晚宴19日舉辦。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
法拉盛商改區為小商家頒獎。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
法拉盛商改區為小商家頒獎。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
法拉盛商改區「法拉盛我們共同退進」籌款晚宴19日舉辦。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
法拉盛商改區「法拉盛我們共同退進」籌款晚宴19日舉辦。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

法拉盛 商改區 眾議員

上一則

周末好處去／2023大都會節

下一則

競選升溫 紀思庭推「李凱健問責項目」

延伸閱讀

疑為毒品交易內訌 法拉盛公寓傳槍擊 受害人曾14度被捕

疑為毒品交易內訌 法拉盛公寓傳槍擊 受害人曾14度被捕
8非裔男持槍入室搶劫 法拉盛華人中彈命危

8非裔男持槍入室搶劫 法拉盛華人中彈命危
2分鐘連盜法拉盛兩餐館 警懸賞3500元緝男嫌

2分鐘連盜法拉盛兩餐館 警懸賞3500元緝男嫌
Skinvive水光針真正告別乾肌困擾 任安慎整型美容獲首批產品提供注射診治

Skinvive水光針真正告別乾肌困擾 任安慎整型美容獲首批產品提供注射診治

熱門新聞

皇后區18日清晨發生一起入室槍擊案，一群男子強行闖入一名31歲華人男子家中，用槍擊中他的胸部及手臂。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

2023-10-18 17:51
紐約皇后區傑克遜高地羅斯福大道與74街地鐵站，17日上午發生一名10歲女孩落軌被撞死事故。圖為資料照。(路透)

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

2023-10-17 11:25
在哈瑪斯前領袖號召群眾進行抗爭行動後，紐約市警自13日起將全體著制服待命。（歐新社）

前哈瑪斯領袖號召抗爭 紐約市警周五起全體著制服待命

2023-10-12 16:52
警察在法拉盛街頭收繳了九條未帶出售標牌的條紋鱸魚。(取自州環保廳)

紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰

2023-10-14 11:44
紐約市法拉盛的賣淫現象日漸嚴重，導致行人和商家都怨聲載道。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道

2023-10-12 06:29
受害人與「平台客服」溝通。(公共安全巡邏隊提供)

情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬

2023-10-15 06:51

超人氣

更多 >
比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂

比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂
浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用
明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費

明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費
「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血

「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血
自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感