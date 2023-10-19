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改善長者照護 紐約州府推老齡化總體規畫

記者張心／紐約報導
州眾議會老人委員會主席金兌錫表示，皇后區有許多孤單的『留守老人』，呼籲州府關心並解決其相關需求。(記者張心／攝影)
州眾議會老人委員會主席金兌錫表示，皇后區有許多孤單的『留守老人』，呼籲州府關心並解決其相關需求。(記者張心／攝影)

州衛生廳(NYSDOH)、州老齡辦公室(Office for the Aging in New York State, NYSOFA)、市衛生局(DOH)18日於皇后區法拉盛圖書館舉行里民大會(Town Hall)，宣講「老齡化總體規畫」(Master Plan for Aging)，現場民眾提問主要集中在長者心理健康、護工難找等問題，希望州府能夠提供及時援助。

此次里民大會是州政府部門相關代表首次訪問皇后區，州老齡化辦公室主任奧爾森(Greg Olsen)、州眾議會老人委員會主席金兌錫(Ron Kim)、市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)、「老齡化總體規畫」負責人布蘭卡托 (Bob Blancato)一同帶領團隊現身，吸引約50位民眾到場參加。

金兌錫首先介紹稱，「老齡化總體規畫」(Master Plan for Aging)是一個跨部門的合作計畫，關注老齡化和殘障問題的公平性，旨在滿足急劇增長的老年人口需求，幫助紐約民眾在晚年擁有被尊重和自主的生活。「我們辦公室一直在致力於推動長者照護，皇后區有許多孤單的『留守老人』，我們呼籲州府關心並解決其相關需求。」

奧爾森表示，州長霍楚(Kathy Hochul)於2022年11月簽署了行政令，推出紐約州歷史上首個全方位計畫，希望成立全美排名第一的「老齡友善州」，「我們想解決溝通、協調、護理、長期護理融資和創新護理模式等多重挑戰，令更多長者能夠有尊嚴和獨立的生活。」

瓦桑指出，紐約市會全面配合州府走訪紐約市社區，收集公眾對新計畫的要求和建議。他認為現在全市老人面臨很大的心理健康(Mental Health)挑戰，如何能夠在「老齡化總體規畫」中，著重解決長者精神孤單，是政府關注的焦點。

亞裔聽眾Kim發言稱，自己一位逾70歲的女性友人，日前因為心理健康問題住院，但高昂的醫藥費難用醫保報銷，因為支付了一大筆費用，希望州府能夠加強對精神健康診療的扶持。

白人民眾Amy也指出，自己在社區診所工作，隨著紐約州老齡化的加劇，養老變成愈來愈重要的問題，「但我們發現養老領域依舊缺乏充足的經費支持，導致老年人看病難、看病貴。」在線參與的聽眾Thomas也表示，母親已經年過90歲，作為普通工薪階層的自己忙於工作，薪水也難有財力支付護工的費用，希望政府能夠重視老年人看護問題。

「老齡化總體規畫」的公眾意見收集仍在持續，欲提供意見的民眾可在線填寫中文版https://reurl.cc/l7zmM6，或發送郵件至[email protected]；更多資料可參考：https://aging.ny.gov/master-plan-aging。最終規畫將於2025年初確定。

現場民眾提問主要集中在長者心理健康、護工難找等問題，希望州府能夠提供及時援助。(...
現場民眾提問主要集中在長者心理健康、護工難找等問題，希望州府能夠提供及時援助。(記者張心／攝影)
此次里民大會是州政府部門相關代表首次訪問皇后區，吸引約50位民眾到場參加。(記者...
此次里民大會是州政府部門相關代表首次訪問皇后區，吸引約50位民眾到場參加。(記者張心／攝影)
市衛生局長瓦桑指出，紐約市會全面配合州府走訪紐約市社區，收集公眾對新計畫的要求和...
市衛生局長瓦桑指出，紐約市會全面配合州府走訪紐約市社區，收集公眾對新計畫的要求和建議。(記者張心／攝影)

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