改善長者照護 紐約州府推老齡化總體規畫

州眾議會老人委員會主席金兌錫表示,皇后區有許多孤單的『留守老人』,呼籲州府關心並解決其相關需求。(記者張心/攝影)

州衛生廳(NYSDOH)、州老齡辦公室(Office for the Aging in New York State, NYSOFA)、市衛生局(DOH)18日於皇后區 法拉盛圖書館舉行里民大會(Town Hall),宣講「老齡化總體規畫」(Master Plan for Aging),現場民眾提問主要集中在長者心理健康 、護工難找等問題,希望州府能夠提供及時援助。

此次里民大會是州政府部門相關代表首次訪問皇后區,州老齡化辦公室主任奧爾森(Greg Olsen)、州眾議會老人委員會主席金兌錫(Ron Kim)、市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)、「老齡化總體規畫」負責人布蘭卡托 (Bob Blancato)一同帶領團隊現身,吸引約50位民眾到場參加。

金兌錫首先介紹稱,「老齡化總體規畫」(Master Plan for Aging)是一個跨部門的合作計畫,關注老齡化和殘障問題的公平性,旨在滿足急劇增長的老年人口需求,幫助紐約民眾在晚年擁有被尊重和自主的生活。「我們辦公室一直在致力於推動長者照護,皇后區有許多孤單的『留守老人』,我們呼籲州府關心並解決其相關需求。」

奧爾森表示,州長霍楚(Kathy Hochul)於2022年11月簽署了行政令,推出紐約州歷史上首個全方位計畫,希望成立全美排名第一的「老齡友善州」,「我們想解決溝通、協調、護理、長期護理融資和創新護理模式等多重挑戰,令更多長者能夠有尊嚴和獨立的生活。」

瓦桑指出,紐約市 會全面配合州府走訪紐約市社區,收集公眾對新計畫的要求和建議。他認為現在全市老人面臨很大的心理健康(Mental Health)挑戰,如何能夠在「老齡化總體規畫」中,著重解決長者精神孤單,是政府關注的焦點。

亞裔聽眾Kim發言稱,自己一位逾70歲的女性友人,日前因為心理健康問題住院,但高昂的醫藥費難用醫保報銷,因為支付了一大筆費用,希望州府能夠加強對精神健康診療的扶持。

白人民眾Amy也指出,自己在社區診所工作,隨著紐約州老齡化的加劇,養老變成愈來愈重要的問題,「但我們發現養老領域依舊缺乏充足的經費支持,導致老年人看病難、看病貴。」在線參與的聽眾Thomas也表示,母親已經年過90歲,作為普通工薪階層的自己忙於工作,薪水也難有財力支付護工的費用,希望政府能夠重視老年人看護問題。