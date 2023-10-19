子女未滿17歲 紐約低收入家庭加發百元

州長霍楚日前宣布，向有孩子的低收入家庭追加發放一筆聯邦疫情補助金，每家可獲100元。(路透)

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布，將把來自聯邦的1200萬元疫情 緊急援助資金作為一次性補助金，發給有不滿17歲子女、依靠州府臨時救助項目(Temporary Assistance)的低收入 家庭，每個家庭可獲得100元，全州範圍內大約12萬個符合條件的家庭會陸續收到信件通知。

根據2021年的「美國救援法案」(American Rescue Plan Act)，紐約州最初從聯邦獲取了1億2800萬元救助金，用於向受疫情影響的有子女家庭發放補助。由於全額用完了所有初始資金，因而根據法案規定，紐約州可以從其他州未能用完的資金池中額外獲得最新的1200萬元。

霍楚表示，這筆資金將為那些最需要紓困的家庭快速注入現金，幫他們解決開支和周轉的燃眉之急。負責管理救助金的州府臨時及殘障協助辦公室(Office of Temporary and Disability Assistance)代理執行主任吉恩(Barbara Guinn)表示，在目前通膨嚴重、所有基本開支都面臨上漲的情況下，這些一次性補助款可以幫助困難家庭更好地扶養他們的孩子。民眾可登錄網站https://reurl.cc/E1VEGg查詢是否符合申請臨時救助項目的資格。

2022年，紐約州已利用聯邦救助資金為數以十萬計的低收入家庭提供了多種補助。比如，2月為有嬰幼兒的家庭提供了總計1900萬元的尿布補助、4月為有老人的家庭提供食品補助共2300萬元、5月為有兒童的家庭提供房租和帳單補助總計2800萬元、8月為有學齡兒童的家庭分別提供了價值4400萬元和3900萬元的兩筆補助、9月再向多代同堂居住的家庭發放了總計近300萬元的補助金。此外，還有約1270萬元用於幫助家庭暴力倖存者及其家庭。