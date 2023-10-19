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陳-查克伯格生物中心 將落戶紐約市

記者許君達╱紐約報導
陳-查克伯格生物技術研究中心創始人陳普西拉(左)及查克伯格。(Chan Zuckerberg Biohub Network官網影片截圖)
陳-查克伯格生物技術研究中心創始人陳普西拉(左)及查克伯格。(Chan Zuckerberg Biohub Network官網影片截圖)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯(Eric Adams)18日聯合宣布，將斥資3億元，在紐約市新建陳-查克伯格生物技術研究中心(Chan Zuckerberg Initiative，簡稱CZI)。建成後，該中心將匯集來自哥倫比亞大學、洛克菲勒大學和耶魯大學的專家，致力於疾病早期預防、檢測和治療的相關研究。

根據計畫，CZI將為新中心投資2億5000萬元，紐約市經濟發展機構(New York City Economic Development Corporation)和紐約州經濟發展廳(Empire State Development)各出資1000萬元，同時吸收其他民間資本，總投資額近3億元。不過，新中心的籌建地點尚未公布。

陳-查克伯格生物技術研究中心由華裔兒科醫生陳普西拉(Priscilla Chan)與其丈夫、Meta公司創始人查克伯格(Mark Zuckerberg)共同創辦，紐約中心將是陳-查克伯格生物中心網路(Chan Zuckerberg Biohub Network)的第四個網點，也是美東首個，前三個中心分別位於加州和芝加哥。

陳普西拉介紹，紐約中心將主要致力於免疫系統的相關研究和實驗，以實現重大疾病的早期發現和干預。紐約中心計畫由哥大的卡利法諾教授(Andrea Califano)領導，重點開發新技術用於描述免疫細胞並對其進行生物工程改造，開發針對特定疾病的「細胞內窺鏡」，使其能夠檢測細胞中的病變徵兆並持續檢測其變化，以便在疾病發展到絕症之前就提早干預治療。

新技術將主要適用於卵巢癌、胰腺癌等難以篩查的癌症，以及包括帕金森症和阿茲海默症在內的神經衰退性疾病。查克伯格則表示，生物中心網路建設的終極目標不僅是針對某些特定疾病的攻堅，而是創造一種新的工具或平台，讓所有科學家都能利用它的資源開展研究工作。

紐約都會區是全美領先的區域性生命科學中心及孵化基地，現擁有5100家相關企業、近15萬個工作崗位。通過總額10億元的生命科學中心計畫(LifeSci NYC)，紐約市計畫在未來15年內再增加1000家公司和4萬個工作崗位。

檢測 紐約市 紐約州

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