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王鼎鈞 獲皇后學院終身成就獎

記者鄭怡嫣╱紐約報導
皇后學院校長吳華揚(右)為王鼎鈞(左)頒發終生成就獎盃。(記者鄭怡嫣╱攝影)
皇后學院校長吳華揚(右)為王鼎鈞(左)頒發終生成就獎盃。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約市大皇后學院(Queens College)18日舉辦頒獎禮暨藝術展覽，五位學生獲得「陳秋貴獎學金」，知名作家及記者王鼎鈞獲頒終生成就獎，包括紐約華僑文教中心主任陳永豐等在內的眾多華人僑界、教育界、社區及宗教領袖均親自到場，共同見證這一重要時刻。

「以前有別人得獎，都鼓勵了我，今天我得獎，也一定會鼓勵別人，別人再影響更多的人，我們看不見的連鎖效應，天地看見」，在接過皇后學院校長吳華揚頒發的大學獎盃後，98歲高齡的王鼎鈞致詞表示，他也為這位皇后學院史上的首位亞裔校長，回贈自己所著的一套系列回憶錄。

王鼎鈞表示，年輕時未受過完整的正規教育，是一位失學的青年，這一生對學院的校園非常嚮往，對學生羨慕，對教授崇拜，所以今天站在這裡覺得非常榮幸。

他說，皇后學院在今天頒發的學生獎學金，幫助許多困而學之的青年，這是校長吳華揚與華社領袖陳秋貴聯手興辦的一件善事；陳是華人移民奮鬥成功的典範，此次的獎學金也是他30年來熱心公益的一個項目。

「在頒獎典禮上，吳校長也鼓勵了我」，王鼎鈞說，「他是一位著名的教育家，我很感動，會場裡有一種氣氛，我覺得我也是他的一個學生」。

王鼎鈞原籍中國山東省，自1949年遷居台灣。他著有四部回憶錄、三部小說、一部詩集以及七部青少年暢銷書籍。在報紙和廣播新聞領域，他擁有豐富經驗，且曾在位於台北的中國廣播公司供職長達四分之一世紀。

王鼎鈞以當代散文聞名，被譽為「一代中國人的眼睛」，曾獲中華文藝獎金委員會「國父誕辰紀念獎金」、行政院新聞局金鼎獎、中國文藝協會中國文藝獎章文藝評論獎、北美華文作家協會「傑出華人會員」獎牌、第18屆國家文藝獎等諸多重要獎項。

吳華揚表示，在皇后區的中心地帶，很高興能凸顯亞洲作家對重要文化對話的貢獻。王鼎鈞是一位極具影響力的作家、記者和教師，享有當之無愧的國際聲譽。而儘管本校藝術學院的學生仍處於職業初期，但得益於陳秋貴(Thomas Chen)的慷慨贈予，學校能夠更加有力地鼓勵他們在當代亞洲藝術領域中進行探索。這些學生的作品將有助於他們在未來嶄露頭角，成為出色的藝術家。

紐約市大皇后學院(Queens College)18日舉辦頒獎禮暨藝術展覽，五位...
紐約市大皇后學院(Queens College)18日舉辦頒獎禮暨藝術展覽，五位學生獲得「陳秋貴獎學金」，知名作家及記者王鼎鈞獲頒終生成就獎(左起)紐約華僑文教中心主任陳永豐、協和鋁門窗集團創辦人兼主席陳秋貴、王鼎鈞、皇后學院校長吳華揚、王鼎鈞夫人王棣華合影。(記者鄭怡嫣╱攝影)
王鼎鈞獲皇后學院終身成就獎。(記者鄭怡嫣╱攝影)
王鼎鈞獲皇后學院終身成就獎。(記者鄭怡嫣╱攝影)
王鼎鈞(左)回贈吳華揚(右)其所著的一套回憶錄。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
王鼎鈞(左)回贈吳華揚(右)其所著的一套回憶錄。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
眾多華人僑界、教育界、社區及宗教領袖均親自到場，共同見證這一重要時刻。(記者鄭怡...
眾多華人僑界、教育界、社區及宗教領袖均親自到場，共同見證這一重要時刻。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
五位學生獲得「陳秋貴獎學金」。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
五位學生獲得「陳秋貴獎學金」。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

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