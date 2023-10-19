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莫利納健保新開華埠社區中心 攜SBA辦創業講座

記者許君達╱紐約報導
聯邦中小企業署為華埠居民開展創業講座。(視訊會議截圖)
聯邦中小企業署為華埠居民開展創業講座。(視訊會議截圖)

莫利納健保(Molina Healthcare)日前在其新開張的華埠社區服務中心與聯邦中小企業署(Small Business Administration，簡稱SBA)聯合舉辦創業講座，為小商業者提供創業資訊，主辦方鼓勵華人創業者勇敢融資，多去爭取政府合同。

講座以中英文雙語舉行，本場由SBA經濟和發展專員郭曼麗主講。她表示，疫情之後想自己當老闆的人不少，不過華人創業最需要的是打破不願拉下臉借錢的心態，「在美國，能借到錢的人才是有本事的人。」她強調，在美國，並非只有商業貸款一個選項，從政府到各種機構都有很多種類的款項可供有想法的創業者去申請，因而，獲取資訊很重要。這也是SBA一直與社區合作開展這類講座的主要原因。

郭曼麗表示，華人業主應該多去爭取政府的合同，因為少數族裔經營的企業在聯邦政府層面的承包中會有12%的份額保證，此外婦女經營企業也有5%的份額。而在紐約，華人聚居的三大區域又都屬於聯邦圈定的高失業率保護區，因而又會增加3%的保障性份額。加總起來，華人企業有很大的機會能申請到政府合約。

17日的講座側重於企業的初創階段。郭曼麗列出了從產生想法到完成前置工作的過程，共有十個步驟，包括市場調查、寫商業計畫書、計算資金和啟動成本、選地點、決定公司架構、定公司名稱、註冊公司、申請稅號、申請執照以及開設商業帳戶。她強調，創業者最好不要把一切都甩給會計師去做，至少自己要做些功課、了解相關知識以及各種優惠和稅收政策等。

17日是系列講座的第一場，此後還將會有八場，每周舉行，分別就創業者所可能面臨的不同難點進行系統指導。根據計畫，未來一個月內的系列講座將包括「撰寫商業計畫」、「如何拿政府合約」、「五十歲後如何創業」和「SBA如何幫你成功」，每次分為英文和中文兩場，線上參與或前往位於曼哈頓東百老匯(East Broadway)30號的莫利納健保華埠社區服務中心皆可，預約報名及查詢詳細時間安排撥打(866)731-8007。SBA方面相關資訊可發郵件至[email protected]

華人 華埠 健保

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