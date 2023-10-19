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曲怡文攜執法部門、民安隊 清理非法賭攤

記者胡聲橋／紐約報導
曲怡文會同布碌崙公園執法部門和布碌崙亞裔民安隊，到公園勸誡居民不要非法賭博。(曲怡文辦公室提供)
曲怡文會同布碌崙公園執法部門和布碌崙亞裔民安隊，到公園勸誡居民不要非法賭博。(曲怡文辦公室提供)

參議員曲怡文會同布碌崙(布魯克林)公園執法部門和布碌崙亞裔民安隊，於18日下午在8大道附近的埃里克森公園(Leif Ericson Park)開展聯合行動，勸誡設賭攤者收攤，不要非法賭博。

班森賀公園內的小賭攤現象近年來日益流行，華社人士對此議論紛紛，希望警方能採取相關行動，取締這些小賭攤。州參議員曲怡文辦公室常年收到區內居民的投訴，稱埃里克森公園及公園內的兒童遊樂場多年來一直存在非法聚賭的現象。投訴者稱，華裔居民在公園內賭博，將附近超市廢棄的紙皮和塑料箱搬去公園內，拼搭起聚賭桌椅，甚至將賭博區域延伸至兒童遊樂場，對公園環境以及社區兒童的安全帶來潛在風險。

公園執法人員搬走設小賭攤用的紙皮和塑料箱。(曲怡文辦公室提供)
公園執法人員搬走設小賭攤用的紙皮和塑料箱。(曲怡文辦公室提供)

18日下午約1時，公園執法部門、布碌崙亞裔民安隊攜手州參議員曲怡文，到Fort Hamilton Parkway交66街處的埃里克森公園巡查，倡導和勸誡公園群眾顧及鄰里和社區安全，勿設賭攤。在這次行動中，公園執法人員將群眾聚賭後留在公園裡的紙皮和箱子全部清理，特意開了一輛垃圾車來將垃圾全部搬走。這次行動旨在勸誡，並沒有對涉事者開出罰單或逮捕。

曲怡文介紹，她很感謝公園執法部門以及布碌崙民安隊，一起開展此次行動。她表示，今後將聯合公園局和市警68分局，不定期進行執法。下次行動，可能將不再只停留在口頭警告以及勸說，執法人員有權根據相關法律開出罰單或拘留涉案人員。

公園是提供社區居民休息鍛煉的場所，任何涉及金錢交換的紙牌遊戲，均為非法賭博行為，曲怡文說，她希望公園能杜絕非法聚賭的情況，讓更多的民眾能在這裡休息和健身。不少在公園的居民都對這次行動表示讚賞，希望能還公園一個安全、乾淨和整潔的環境。

布碌崙 參議員 亞裔

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