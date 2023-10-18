紀思庭致信地檢 籲考慮撤銷華裔父控罪

市議員紀思庭致信布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂辦公室，要求蔣樂莎考慮撤銷對華裔父親的刑事指控。(本報檔案照)

201初中霸凌案引發的家人互毆案，導致雙方家長被捕和被控罪，這使華裔 家長感到憤怒，明明是對方家長上門尋釁滋事，還打傷了華人 家長，卻反被控罪。目前，華人居民正從學校、警局和檢察官辦公室三方面入手，通過示威和簽名活動等，為華人家庭討回公道。南布碌崙 市議員紀思庭(Justin Brannan)17日致信布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)辦公室，呼籲蔣樂莎考慮撤銷對華裔父親的刑事指控，並且考慮以仇恨犯罪處理另一名家長。

紀思庭在信中稱，這一事件令人深感憂慮。他說，事件發生後，自己接到了社區許多民眾的電話，認為應該撤銷對13歲華裔受害者父親的指控。社區民眾強烈地感覺到，有鑒於家人互毆案前兩天在籃球場發生的霸凌行為，這位華裔父親有充分的理由相信他的家人受到了威脅，他與另一名成年人發生的衝突是一種自衛行為。此外，據當事華裔家庭說，另一名成年男子一到他家門口，就大喊反亞裔的髒話。正因為如此，他的辦公室也接到了許多選民的要求，呼籲將這起襲擊事件作為仇恨犯罪進行調查。

為此，紀思庭在信中呼籲布碌崙地區檢察官蔣莎樂認真對待這些來自社區的申訴，並對此案的事實進行仔細審查，以確定是否應撤銷對受害者父親的指控，以及是否應將另一名成年人的行為作為仇恨犯罪來處理。

17日，市警68分局在上午11時舉行了線上警民會議，市警62分局在晚上舉行了線下警民會議；18日，市警68分局也將舉行線下警民會議，撤銷對華裔父親的指控估計都是會議的重點議題。

至於學校方面，華社抗議者將要求校方制定具體方案，防止類似事件再次發生並制定懲罰措施，要給家長一個合理的交代。