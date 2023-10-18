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201初中霸凌案 警：被控華裔家長涉防衛過當

記者顏潔恩／紐約報導
市警68、62分局局長17日在貝瑞吉舉辦專場警民會，匯報201初中華生霸凌及家長互毆案情況。(讀者提供)
市警68、62分局局長17日在貝瑞吉舉辦專場警民會，匯報201初中華生霸凌及家長互毆案情況。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)201初中華生霸凌案件至今還引發華社討論，因案發地點涉及市警68、62分局轄區，兩名警局局長17日在貝瑞吉舉辦專場警民會，與10多名華人會晤；他們解答許多人的疑惑稱，華童父親雷先生之所以被控罪，是因警方當下相信在自衛以外也出手攻擊了對方，目前已將掌握的證據、社區異議等都傳達給了布碌崙地方檢察官辦公室調查。

68分局局長謝芙(Kristen Schafer)指，校園籃球場的衝突發生在68分局轄區，而中東裔家庭找上華人家庭互毆則發生在62分局轄區，17日與62分局局長劉志強舉辦這場警民會，給予大眾一個交代。

謝芙指出，當警員接報趕到醫院時，肇事者沙博(Hassan Saab)已離開，警員接著為兩名受傷的孩童個別寫了報告；此事隨後交由警探組(Detective Squad)跟進，一番調查後才搜出沙博的住所，警方試圖前往逮捕，但對方從未露面，而在沒有逮捕令的情況下也不能入室逮捕，此事只能暫時作罷。令人意想不到的是，48小時之內便發生了上門互毆案件。

至於為何不能直接向學生要中東裔家庭的地址，兩人解釋，儘管希望學校配合，但也不能強制要求對方透露學生的隱私；針對有家長透露沙博案發隔日還有送外甥上學，謝芙說，若當下無人報警或提供情報，警方無從得知他的行蹤。

兩人也說明，仇恨犯罪的成立必須涉及肇事者單純因受害者的種族背景，而對其犯罪，但這起案件源自孩子們因籃球起爭執；上門毆打時雖用了種族歧視字眼，但這乃是第一起案件的延續，犯案動機並不出自仇恨或偏見，故未對沙博指控仇恨犯罪。

劉志強表示，警員在互毆案中最先逮捕了沙博，接著一名中東裔青年也落網，當警員仔細觀看視頻時，發現手持武器的雷先生也有激進行為；雖社區堅稱他是自衛和保護家人，但這些視頻片段足以說明某些時刻並不是出於防護，也有出手攻擊對方的成分，所以也才被捕。

據悉，布碌崙地檢以正在調查案件為由，拒絕出席當日的警民會；但警方已將手中的證據和社區的意見告知給地檢辦公室，由其作出判斷，決定是否繼續雷先生的控罪和起訴。

布碌崙 華人 仇恨犯罪

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