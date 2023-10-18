紐約客談／109分局增分局 夢想很美 現實很骨感

為皇后區109分局新增分局的想法，近來一再被提起，尤其是在管轄範圍內的緬街成為紐約市 三大高犯罪率街區之一之後；再加上該分局是全市轄區面積最大的分局之一，由不同社區組成，使得警力資源分配十分複雜；且在警民會上，該分局警察也一再提起應答時間長等問題，是因為「要覆蓋緬街」。

如此看來，新增一個分局的需要似乎十分迫切，但資金問題顯然是一大考慮因素。紐約市政府的資金已經處於有限的狀態，特別是在應對疫情後的經濟困難時期；而增加一個新的警察分局需要大量的資金，包括設施建設、員工薪酬和培訓等，這些資金可能需要從其他重要領域調撥，會對教育 、公共衛生等領域造成不必要的影響。

此外，新分局即使成立，也需要時間來營運，包括招聘、培訓和設施建設，和有效的領導和協調，以確保警力得以妥善分配；當下的犯罪率已經節節攀升，恐怕遠水救不了近火。

另一個關鍵問題是，是否新分局的設立真的會帶來治安的顯著改善？犯罪問題是一個多面的議題，不能僅僅通過增加警力來解決。警察數量是一方面，但另一方面是警察被減少的執法權，對罪犯只能抓了又放，導致不少市民都抱怨，「警察沒有用」。

警察是真的沒用嗎？當然不是，警察是不能發揮作用，那麼警察如何發揮作用，需要立法機構來調整；此外也需要更多的綜合措施，包括社區參與、教育、就業 機會和心理健康服務。總的來說，新增一個分局的提議看似理想，但在實際實施中面臨著諸多困難，當務之急還是先增加警力，增派巡邏，修改法律，才能改善治安。