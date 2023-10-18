父子藏私槍和3D打印機 被控104項罪名

史島父子私藏幽靈槍和3D打印機，被控數十項重罪。(本報檔案照片)

警方在史泰登島 一對父子家中的地下室發現了一個小型非法槍支 庫和一台3D打印機，這對父子被控104項罪名，其中涉嫌數十項重罪，二人上周在位於聖喬治(St. George)的州高等法院過堂。

9月7日清晨6時30分左右，警方對33歲的邁克爾-赫茲(Michael Herz)和他62歲的父親安德魯-赫茲(Andrew Herz)位於胡格諾特(Huguenot)一個整潔街區的家進行了突襲，隨後這兩人被逮捕和指控。

在起訴書中，檢方列出了在赫茲家找到的幽靈槍部件(可在家中用3D打印機打印卻無法追蹤的部件)、AR-15、標準步槍、霰彈槍、58個大容量彈夾、多個瞄准鏡、四件防彈背心以及其他一些值得注意的物品。

目前父親已保釋出獄，兒子尚在獄中，兩名被告將於11月17日再次出庭受審。兒子邁克爾-赫茲的律師蓋洛米諾(Lou Gelormino)在之前的庭審上說，警方繳獲的槍支是收藏品，他計畫調查3D打印機是否真的可以使用。父親安德魯-赫茲的律師阿里亞(John Arlia)辯稱，這些未登記的槍支屬於他客戶的兒子。他還說被告只是在地下室一個上鎖的保險 櫃裡存放了幾把登記過的槍支而已。

不過檢方說，保險箱內還有一把幽靈槍，而且未登記的槍支和一台3D打印機就放在離登記槍支幾呎遠的地方。