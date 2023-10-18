父子藏私槍和3D打印機 被控104項罪名
警方在史泰登島一對父子家中的地下室發現了一個小型非法槍支庫和一台3D打印機，這對父子被控104項罪名，其中涉嫌數十項重罪，二人上周在位於聖喬治(St. George)的州高等法院過堂。
9月7日清晨6時30分左右，警方對33歲的邁克爾-赫茲(Michael Herz)和他62歲的父親安德魯-赫茲(Andrew Herz)位於胡格諾特(Huguenot)一個整潔街區的家進行了突襲，隨後這兩人被逮捕和指控。
在起訴書中，檢方列出了在赫茲家找到的幽靈槍部件(可在家中用3D打印機打印卻無法追蹤的部件)、AR-15、標準步槍、霰彈槍、58個大容量彈夾、多個瞄准鏡、四件防彈背心以及其他一些值得注意的物品。
目前父親已保釋出獄，兒子尚在獄中，兩名被告將於11月17日再次出庭受審。兒子邁克爾-赫茲的律師蓋洛米諾(Lou Gelormino)在之前的庭審上說，警方繳獲的槍支是收藏品，他計畫調查3D打印機是否真的可以使用。父親安德魯-赫茲的律師阿里亞(John Arlia)辯稱，這些未登記的槍支屬於他客戶的兒子。他還說被告只是在地下室一個上鎖的保險櫃裡存放了幾把登記過的槍支而已。
不過檢方說，保險箱內還有一把幽靈槍，而且未登記的槍支和一台3D打印機就放在離登記槍支幾呎遠的地方。
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