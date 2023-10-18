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以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

年輕人鬥毆 曼哈頓華埠傳槍響無人傷

記者許君達／紐約報導
在華埠與小義大利相鄰的鬧市區中17日中午突傳槍聲，警方封鎖現場。(記者許君達／攝影)
在華埠與小義大利相鄰的鬧市區中17日中午突傳槍聲，警方封鎖現場。(記者許君達／攝影)

位於曼哈頓華埠與小義大利社區相交的繁華地段17日午間發生開槍事件，目前暫無人傷亡。

事發地點位於巴士打街(Baxtar St.)北段、靠近格蘭街(Grand St.)處。華策會人瑞中心位於事發地點前，中心主任伍寶玲介紹，事發時間大約在當日下午1時，當時她因故出門查看情況，正巧目睹了多名身材高大的青年鬥毆，在鬥毆過程中，忽然聽到一聲巨響，經人提示，她才意識到那是槍聲。槍響後，鬥毆者及路人分散逃離，伍寶玲回憶，參與鬥毆的人中沒有亞裔面孔。

警方隨即封鎖巴士打街，調查取證正在進行中。警方透露，目前沒有接到人員傷亡的報告，現場也只開了一槍。據了解，警方正在對全市範圍的醫療機構進行摸排，以尋找可能的受傷者。根據事發現場附近目擊者的描述，四名嫌疑人在開槍後沿格蘭街向東逃離，警方已封鎖了格蘭街上一處戶外用餐桌椅以便提取指紋證據，據稱有嫌疑人可能觸摸過其中一把椅子。

巴士打街上的一間印刷工廠工人透露，事發時他們的機器正在運轉，聽不到門外的聲音，警察前來查看監控影像後也沒發現什麼有價值的線索。一名工人表示，在這裡工作了十多年，第一次聽說有人開槍。伍寶玲表示，人瑞中心內部一切平安，但她與工作人員決定對中心內的老人暫時保密，以免使他們受到不必要的驚嚇。

五分局探員與市警調查團隊在現場溝通案情。(記者許君達／攝影)
五分局探員與市警調查團隊在現場溝通案情。(記者許君達／攝影)

義大利 華埠 亞裔

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