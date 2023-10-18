第7社委會擬增分局？華裔：不切實際

法拉盛第七社區委員會於16日恢復線下會議，討論在109分局之外再增加一個市警分局的可能。(杜彼得提供)

法拉盛 第七社區委員會日前舉辦線下會議，討論2025財年的社區經費問題，以及在109分局之外再增加一個市警分局的可能，但是華裔成員指，市府財政恐怕無力支持這一提議，為109分局增加警力可能更實際。

16日在白石鎮舉辦的第七社區委員會是疫情三年來舉辦的第一次先下會議，委員會討論並投票通過了2025財政年度的資本和費用預算 。

社委會還討論了在109分局之外，於該地區增加另一個警察分局的可能性；委員會的預算負責人Frank Macchio說，委員會20年來都在思考這個問題，「我們都意識到這是一個重要問題。」

他提到，幾年前就曾將皇后區威利點(Willets Point)作為一個可能的新分局位置重點考慮，主要因為該地區的犯罪率很高；且這也將使109分局能夠專註解決法拉盛治安問題。

第七社委會成員杜彼得表示，該想法不是很實際，「首先紐約市政府的經費都被無證客使用到捉襟見肘，市長亞當斯想盡了各式各樣的方法，一方面爭取聯邦政府給予經費協助，另一方面希望阻止南美移民再來。但效果不佳是紐約人心裡都清楚的，那現在市政府從何處撥錢來再一個警察局？維持好目前109的加強警力是唯一可行的方案。」

委員會也邀請到國稅局 探員麥克霍(Matthew McWhirr)，再次提醒大家謹防詐騙，國稅局(IRS)永遠不會直接發電子郵件，如有什麼不對勁的地方，不要輸入任何個人信息，以及如果接到一個自稱是國稅局員工打來的電話，不要在電話裡提供個人任何信息。